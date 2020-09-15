金與正被嚇呆！CIA高官曾當面勸金正恩「吸煙有害健康」

曾揭穿水門事件醜聞的《華盛頓郵報》記者伍德華（ Bob Woodward ）美國時間 15 日即將推出有關現任總統川普的新書《憤怒》（ Rage ）中提到，2018 年美國與朝鮮（北韓）政府高層會面時，中情局（ CIA ）高官曾和金正恩說「吸菸有害健康」，在旁的金與正及其他高官都看似嚇呆了，好險有李雪主幫忙打圓場。
據韓國《中央日報》，新書寫到 2018 年美國、北韓雙方接觸時，金正恩的妹妹、勞動黨第一副部長金與正並沒有用「哥哥」稱呼金正恩，表現非常恭敬；而金正恩的妻子李雪主則用「老公」稱呼對方，表現得非常輕鬆。
2018 年 5 月初，美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）第二次訪問朝鮮，在宴會上中情局韓國任務中心主任安德魯・金（ Andrew Kim ）看到金正恩點燃香菸，順口說了「吸煙有害健康」，原本是為了表示親近，沒想到金與正和勞動長副委員長金英哲露出了「嚇呆」的表情，因為在朝鮮從來沒有和金正恩說過這樣的話。好險，李雪主打破了沈默，說「確實是這樣，我也經常提醒老公（金正恩）吸煙的危害」。
伍德華提出的問題是「誰才是真正能夠對金正恩發影響力的人物？」金與正和李雪主產生的對比非常令人震驚。
金與正日前動態引起外界關注，她在 7 月 27 日兩韓簽署《停戰協定》67 周年的紀念活動後，長期沒有再次公開露面，韓國（南韓）專家曾推測若金與正 10 月沒有出席勞動黨成立 75 週年活動，代表其可能已經遇害。但最近又有新消息指出，金與正推動幼稚園「偉大教育課程」，增加時間教育幼童金日成、金正日、金正恩的英勇事蹟。
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