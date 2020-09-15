金與正被嚇呆！CIA高官曾當面勸金正恩「吸煙有害健康」

曾揭穿水門事件醜聞的《華盛頓郵報》記者伍德華（ Bob Woodward ）美國時間 15 日即將推出有關現任總統川普的新書《憤怒》（ Rage ）中提到，2018 年美國與朝鮮（北韓）政府高層會面時，中情局（ CIA ）高官曾和金正恩說「吸菸有害健康」，在旁的金與正及其他高官都看似嚇呆了，好險有李雪主幫忙打圓場。





▲伍德華推出的新書《憤怒》（Rage）。（圖／翻攝自 Twitter）