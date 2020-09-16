前港大專家指新冠病毒「人工合成」　推特剛開2天即被封

目前人在美國的前香港大學病毒專家閻麗夢 14 日公開研究團隊針對新型冠狀病毒「 SARS-CoV-2 」的論文，指該病毒特徵與自然產生的理論有諸多矛盾之處，透過基因序列分析病毒可能從 2 種舟山蝙蝠冠狀病毒合成，可能源自實驗室。閻麗夢的推特再公布論文後更新，儲放研究內容的平台 Zenodo 遭到網路攻擊，不久閻麗夢的推特帳號也被凍結。





▲閻麗夢在推特上稱，於Zenodo上傳研究後，該網站即遭告駭客攻擊。（圖／翻攝自 Twitter）