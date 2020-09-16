前港大專家指新冠病毒「人工合成」　推特剛開2天即被封

目前人在美國的前香港大學病毒專家閻麗夢 14 日公開研究團隊針對新型冠狀病毒「 SARS-CoV-2 」的論文，指該病毒特徵與自然產生的理論有諸多矛盾之處，透過基因序列分析病毒可能從 2 種舟山蝙蝠冠狀病毒合成，可能源自實驗室。閻麗夢的推特再公布論文後更新，儲放研究內容的平台 Zenodo 遭到網路攻擊，不久閻麗夢的推特帳號也被凍結。
據《 Tech Startups 》報導，閻麗夢推特帳號（@LiMengYAN119 ）開通不久，就累積約 5 萬名關注者，但帳號建立不到 2 天就遭到凍結，頁面顯示帳戶已停用、推特官方會停用違反規則的帳號。
閻麗夢 14 日發表的論文指，新型冠狀病毒 SARS-CoV-2 應該是根據蝙蝠冠狀病毒 ZC45 和/或（ and/or ） ZXC21 作為模板或骨架所製造，新冠病毒和 2 種蝙蝠病毒的基因序列相似度都逾 90% 甚至有 100% 相同的部分。論文稱，中國實驗室可以在6個月內製造出SARS-CoV-2，呼籲美國追查歐巴馬時期，由佛奇（ Anthony Fauci ）領導的美國衛生研究院（NIH）和中國湖北武漢P4實驗室之間金流關係。
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