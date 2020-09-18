日式英文發音暗黑原因曝光　網友驚：台灣學英文好幸福

The China Post報導，近日，日本一名擁有多年教學資歷的老師在推特(@shirassh)透露，許多從國外留學回來的學生擁有與母語人士相同程度的英文，在學校同儕壓力下，卻必須用「日式英文」發音，以免被同學嘲笑。
根據Sora News報導，這名資深老師透過多年觀察、書本知識參考、以及學生的親身故事，發現許多留學回來的學生，在周圍同儕異樣眼光下，害怕遭受霸凌，通常會刻意以片假名讀法來發音。
「如果全班只有一個人說著一口道地英文，那他在班上會顯得特別突兀，不幸的話，他很可能會被同學霸凌。」
此外，這名教師表示，許多從國外回來的學生私底下與老師討論會使用流利英文，但是在班上同學面前發言會刻意切換成「片假名」讀法。
貼文一出收到極大的迴響，許多曾面對相同壓力的網友分享自身經驗表示認同。
有網友寫道，「我小時候在英語國家長大，但回到日本讀書時，在學校根本不能說話，只要在課堂上發表意見，同學們都會竊笑，這也是我討厭學校的原因之一。」
另一名網友分享道，自己國中喜歡聽英國搖滾樂，當他在第一堂英文課中，照著他所聽的歌曲發音，竟然被老師當場羞辱，從此之後他都用片假名讀法來發音，且對自己的英文感到沒有自信。