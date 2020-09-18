日式英文發音暗黑原因曝光　網友驚：台灣學英文好幸福

The China Post報導，近日，日本一名擁有多年教學資歷的老師在推特(@shirassh)透露，許多從國外留學回來的學生擁有與母語人士相同程度的英文，在學校同儕壓力下，卻必須用「日式英文」發音，以免被同學嘲笑。





另一名網友分享道，自己國中喜歡聽英國搖滾樂，當他在第一堂英文課中，照著他所聽的歌曲發音，竟然被老師當場羞辱，從此之後他都用片假名讀法來發音，且對自己的英文感到沒有自信。