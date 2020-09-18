被62%歐洲受訪者負面看待　紐時：中國外交攻勢重大挫敗

（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）紐約時報今天報導，北京在美中關係惡化時向歐洲示好，卻發現愈來愈多國家對中國政策與貿易、人權等行徑日益憤慨，致使中國在歐洲發動的外交攻勢遭遇重大挫敗。
北京向來將歐洲視為更務實的夥伴，認為歐洲能在美中關係急遽惡化之際發揮穩定作用。這篇由紐約時報北京分社社長邁爾斯（Steven Lee Myers）撰寫的報導分析，歐洲對中國的觀點一旦產生持久變化，將為中國國家主席習近平帶來重大挑戰。
短期而言，新投資受阻可能拖累中國在後2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情時代的經濟復甦。長遠而言，這可能波及習近平推動中國成為美國以外另一主導治理與貿易規則的國際強權野心。
歐洲對中國政策日益灰心，今年在疫情籠罩下更加顯著。中國企圖隱匿疫情爆發初期處理失當，之後發動「口罩外交」，歐洲多國卻發現中國製防護裝備等醫療物資品質不良，連帶影響民間對中國的態度，特別是荷蘭與西班牙。
這強化了北京雖承諾尋求和平合作，中國專制體制與歐洲政治價值實際上根本無法契合的觀點。
報導寫道，中國國務委員兼外交部長王毅8月訪問義大利、荷蘭、挪威、法國與德國，原本用意是修補與歐洲的關係，卻引來連串批評與爭議，暴露中國與歐洲關係日益緊張。
在挪威，王毅暗示如將諾貝爾獎頒給香港示威者，雙邊關係可能陷入冰點。他在羅馬、巴黎與柏林因香港特區國家安全法遭遇尖銳質疑，卻強硬回應，強調香港是中國內部事務，和北京在新疆壓迫穆斯林一樣，都不容外界置喙。
王毅在歐洲掀起最大反彈，是針對捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）訪台時說：「中國政府和中國人民絕不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價。」
王毅在德國發表上述談話，過去可能被忽視，但在中國「戰狼外交」引發歐洲政府高層與民眾不滿後，這類發言促使歐洲展現難得一見的團結。
以敢言著稱的捷克布拉格雷波里耶（Reporyje）區長諾伏特尼（Pavel Novotny）發表公開信，斥責王毅應該為此感到「羞恥」，以「傲慢無禮且虛偽的小丑」形容中方並要求道歉。
根據歐洲外交關係協會（ECFR）上週公布的調查結果，僅7%歐洲人認為中國是對抗新型冠狀病毒疫情時有用的夥伴，62%受訪者負面看待中國。
習近平本週在歐中領袖視訊峰會期間呼籲堅定不移推動「全面戰略夥伴關係」。這場峰會原意是加強經貿關係，結果在雙邊投資協定談判上進展有限，反而暴露更多雙方原本想淡化的裂痕。
歐洲方面指控中國在對抗氣候變遷上履行承諾動作太慢，批評北京鐵腕治理香港、西藏，並提及瑞典籍香港書商桂民海在中國大陸遭判刑入獄、中方在華為技術公司財務長孟晚舟遭拘捕後逮捕兩名加拿大公民、中國在南海爭議水域不斷片面採取行動。
英國、法國、斯洛維尼亞等歐洲國家已跟進美國，對中國電信巨擘華為在當地投資設限。就連與中國經貿關係緊密、一向主導歐洲政策走向的德國也逐漸對中國失去耐心。
德國外交部長馬斯（Heiko Maas）1日力挺捷克，警告王毅「威脅不適合這裡」。德國總理梅克爾（Angela Merkel）14日與習近平商討後坦言，歐洲與中國存有政治分歧，部分領域問題不斷增加，但雙方會一步步嘗試尋找解決之道。（編輯：郭中翰）1090918