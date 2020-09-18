角力戰不願受制於人　習近平：核心技術須掌握在自己手中

美國與中國之間的衝突日增，幾乎各個層面都受到波及，在美國宣布禁令並實施後，中國科技大廠華為便有被「斷供」的影響。中國國家主席習近平 17 日前往湖南長沙考察時，再次重申掌握關鍵核心技術的重要性，也被外界視為是美中角力下不願受制於人的表現。
根據中國官媒《新華社》報導，習近平於 17 日下午去湖南的山河智能裝備股份有限公司，考察生產線和產品展示，以了解技術研發、生產製造、銷售經營情況等各個環節。在聽到該企業成功研發 200 多種具有自主知識產權和核心競爭力的裝備產品後，習近平顯得十分高興，強調「創新」是企業經營最重要的品質，也是中國未來必須努力克服並做到的。
習近平並表示，關鍵核心技術必須牢牢掌握在中國自己手中，包含製造業也一定要抓在中國自己手裡，希望湖南的製造業者能抓住機遇，實現更好發展，為國家作出更大貢獻。
在前往湖南之前，習近平 11 日已在科學家座談會上說過，中國許多的關鍵核心技術都受制於人，部分關鍵原料也仰賴進口，但當前中國的經濟社會和民生發展，比過去任何時候都需要科學技術；盼望科學界也要走出適合國情的創新之路，從國家急迫需要和長遠需求出發，真正解決實際問題。
除此之外，陸媒也指出， 7 月在北京召開的「企業家座談會」、「黨外人士座談會」、 8 月的「經濟社會領域專家座談會」等場合，習近平都發表了類似講話，也顯示中方欲打破外界，特別是來自美國的封鎖，以屬於自己的創新技術，有效降低中國受到影響的機率。