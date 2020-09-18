角力戰不願受制於人　習近平：核心技術須掌握在自己手中

美國與中國之間的衝突日增，幾乎各個層面都受到波及，在美國宣布禁令並實施後，中國科技大廠華為便有被「斷供」的影響。中國國家主席習近平 17 日前往湖南長沙考察時，再次重申掌握關鍵核心技術的重要性，也被外界視為是美中角力下不願受制於人的表現。





《新華社》