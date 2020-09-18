大坂直美代言杯麵廣告惹議　網友怒批：別玷污她的形象

The China Post報導，大坂直美9月12日拿下美國網球公開賽女子單打冠軍，今年22歲的她被認為是世界上最有天賦的運動員之一；她也時常透過自己的名聲，積極為黑人人權運動發聲，形象為人稱道，成為廣告商代言新寵兒。獲得美網冠軍前，她曾為日本泡麵大牌日清杯麵代言，然而，廣告所塑造的形象卻意外引起網友粉絲怒批：「大坂直美的形象不是又笨又可愛。」
杯麵代言廣告左側大字寫著：「我想去原宿。」東京原宿是日本年輕女孩追求時尚、逛街血拼，第一個會想到的地方。
廣告海報上寫著：「喜歡新宿的大坂總是喜歡背著時尚的包包，展現結合時下潮流的穿搭造型。不論是在網球場上還是時尚圈，擁有你自己的風格非常重要。杯麵也一樣，隨時跟上潮流，不斷發明新的口味。」
這屆美網冠軍大坂每場比賽都帶著印著黑人受害者名字的口罩，為BLM黑人權益運動發聲，獲得各界讚賞；然而，這則廣告卻將大坂塑造成愛逛街可愛的小女生，與她在球場上展現的智慧、勇氣形象不符，引起網友批評浪潮不斷。
網友留言寫道：「大坂直美不只是可愛」、「這廣告格調太低」、「大坂不僅有運動成就，還擁有很棒的人格特質，這個廣告只是將他降格成可愛的女孩，讓老一輩比較能接受。」
然而，也有網友站在另一方表示，「難道大坂的形象不能也有自然可愛的一面嗎？」她在球場上虎虎生風擊敗對手，並且為人權發聲，平常去原宿逛街買飾品，這些特質並沒有互相牴觸。