越南女照范冰冰臉整形三次　圓夢奪選美后冠又嫁入豪門

根據四方報報導，近期韓國驚悚漫畫《整容液》推出動畫電影，引起不少人關注整容和背後的社會議題。擁有一張理想中的臉，人生就會一路順遂嗎？越南1名女生Angela Minh Chau在19歲那年決心整形成她的偶像范冰冰，歷經三次的整容，她成功擁有理想中的容貌。
根據越南媒體報導，出生於越南胡志明市的Angela Minh Chau原本長相就不差，但放在人群亦不突出，希望能更接近偶像的她，開始了整形之路，將圓臉整成瓜子臉、圓鼻成挺鼻，並且因為整形故事而走紅於越南網路。
但她在意外爆紅後並沒有順勢進入演藝圈，反而去參加越南的選美比賽，並且成功摘下后冠。她再成為當地知名的網紅後，21歲的她便購買豪華公寓、夢想中的名車和奢侈品。而她並未止步於此，她更憑藉自身的美貌與聰慧投入商界，經營自己的化妝品公司，更因此認識了泰國車用塑膠製品產業富豪，嫁入豪門。
現在的她，和丈夫定居於泰國的豪宅，經常曬出自己不同品牌和型號的豪車，還有奢侈的旅行生活，或是分享使用自己化妝品公司的心得感想。她更透露如今生活除了旅行、陪伴丈夫出席正式場合和參加朋友聚會，就是待在家裡當網紅寫部落格文章，生活十分愜意舒適，從普通女子一介成女性創業家兼豪門貴婦。戲劇化的人生故事讓網友艷羨，同時亦有網友認為她可能得時常自己一人待在家或侍奉婆婆，日子不一定真的這麼好過。無論如何， Angela Minh Chau目前仍是獲得了她心目中理想的生活。