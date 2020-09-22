泰國選美走秀服裝超奇葩！網友笑翻：設計師還好嗎？

泰國每年有多場選美比賽，而「MISS GRAND THAILAND（泰國萬國小姐）」就是受到高度矚目的一場選美盛事，由泰國77省各選出一名代表爭奇鬥豔，讓民眾大飽眼福。今年儘管遇上疫情，MISS GRAND THAILAND仍舊照常舉辦，比賽才剛開跑，就因各省超奇葩的服裝造型而引起全網熱烈討論。





根據泰媒報導，主辦單位於本週三（16日）舉辦了一場才藝設計時尚秀，各省府小姐都穿著「最能代表家鄉特色」的服裝在現場走台步，超浮誇的造型讓網友大開眼界，話題性十足。其中，北標府（ Saraburi）小姐穿著黑白色的乳牛裝上陣；而來自拳館興盛的素攀府（Suphanburi）小姐則以超帥的拳擊裝亮相；孔敬府（Khon Kaen）由於發現大量化石，因此孔敬小姐就穿著迅猛龍裝酷炫登場。





不過，全場最吸睛的莫過於益梭通府（Yasothon）小姐的星際裝，由於益梭通府每年都盛大舉辦「火箭節」並發射自製火箭上天空，因此火箭儼然成為該府最具代表性的特色。這套星際裝以紅、藍為主色，還閃著LED藍光，充滿科幻感。



▲各省府小姐都穿「最能代表家鄉特色」的服裝在現場走台步，超浮誇的造型讓網友大開眼界。（圖／翻攝自臉書） Miss Grand Thailand是泰國一年一度的選美大賽，比賽立意在於尋找兼具美貌、才華、智慧、品行等美德的小姐作為泰國女性的楷模，贏得比賽者將能代表泰國參加環球小姐等國際性比賽，並將被賦予推動公共關係、協助各組織進行社會工作的職責。當然，勝選者還有望進軍演藝圈，因此，每年都吸引來自泰國各省的美女共襄盛舉。





今年的萬國小姐選拔於8月29日拉開序幕，民眾們也引頸期盼本年度的選美冠軍。



