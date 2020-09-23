泰國帥氣男星爭兒子撫養權　慘流下男兒淚

曾在2014年出演翻拍的《浪漫滿屋》而爆紅的Mike（披拉·尼迪裴善官/Mike D.Angelo），除了在泰國享有高人氣之外，在大陸同樣收穫一票粉絲，並且曾公開表示自己年少時的偶像是周杰倫。如今他現身記者會，因為無法獲取兒子的撫養權，流下眼淚。
據悉，Mike和前女友Sarah的小孩Maxwell在2014年7月誕生，一直以來都是由兩人撫養，從很多照片中都能看出兩人對小孩的疼愛和寵溺。然而，近日Mike向法院提交申請，希望能爭取小孩的撫養權，並公開表示自己不想成為一個只給兒子撫養費的父親。
15日，Mike在Instagram上表示自己疼愛兒子的內心，還有已經支付給前女友將近千萬多的撫養費，卻被前女友阻止和兒子見面，他因此向法院提交申請。「長期以來我都沉默，因為不想說出事實，讓孩子的未來有不好的影響。我擔心孩子，所以都忍下來，希望有一天這鬧劇會結束，但結果沒有。」他寫道。「當我得知小孩是我的時，就做好當父親的準備，多年來我向Sarah支付幾千萬泰銖的撫養費，其他生活雜費我也有支出，我需要的是孩子的撫養權，事情根本不像大眾所想我不想要撫養小孩，而是我很想陪在孩子身邊，但Sarah表示等孩子長大後再自行決定是否認親。如果Sarah不阻止我跟孩子見面的話，我也不會向法院提交申請。我真的很想Max。」
並且，他也提到，他想陪伴在他身邊、看他長大，當孩子的好父親，並且向孩子喊話如果有一天你長大了看到這篇內容，爸爸只想讓你知道無論身邊人說什麼，你要知道爸爸很愛你，且會一直陪伴你。文章一出，不少親友和粉絲紛紛留言鼓勵和打氣。
當年Sarah在跟Mike分手後的四五個月，突然向媒體宣布自己懷孕，而父親是Mike。她產下一子後，Mike曾帶小孩去做親子鑑定，並在2014年7月24日開記者會坦承前女友生下的小孩確實是他的，他看第一眼就有莫名的熟悉感，且他表示未來都會妥善照顧母子。但他當時就表達過跟Sarah並非一對情侶或妻子，很久以前雙方就約定好兩人的關係回歸到好朋友的身份。後來兩人都有各自再交新男友和新女友，不變的是對孩子的愛。
根據泰國媒體報導，Mike支付了孩子就讀國際學校的費用、司機費用、保姆費用和每月生活費，還買下位於曼谷的高級住宅，讓Sarah和兒子入住。本來一切相安無事，有英國混血血統的Sarah愛情和事業都仍順風順水，和研究幹細胞的醫生男友Christian穩定交往又常曬恩愛，近期卻傳出此事件，令人相當訝異。