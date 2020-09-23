泰國帥氣男星爭兒子撫養權　慘流下男兒淚

曾在2014年出演翻拍的《浪漫滿屋》而爆紅的Mike（披拉·尼迪裴善官/Mike D.Angelo），除了在泰國享有高人氣之外，在大陸同樣收穫一票粉絲，並且曾公開表示自己年少時的偶像是周杰倫。如今他現身記者會，因為無法獲取兒子的撫養權，流下眼淚。





▲Sarah和孩子合影。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／翻攝自IG）