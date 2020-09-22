網路訊號每天7點神秘斷線！意外「兇手」曝光居民全傻眼

現代人到哪都離不開網路，網路訊號無法連線，可以說是最嚴重影響生活品質的災難了。但英國有一處小村莊，每天早上7點網路訊號就會斷訊，每次斷訊都要請工程師千里迢迢來修，就這樣持續了1年半都無法徹底解決。直到日前，神秘斷訊之謎終於被解開，而真相大白後更是讓當地居民全傻眼。
根據《North Wales》報導，這座飽受網路斷線之苦的村莊是位於威爾斯東部的亞柏羅森（Aberhosan, Powys），當地居民發現，每天早上7點網路訊號就會受到干擾，即便工程師來修復後，隔天同樣的問題還是會再次發生。
由於亞柏羅森是處偏遠的小村莊，工程師每次往返也不是件容易的事，問題遲遲無法解決，就這樣拖了1年半，當地居民苦不堪言。為了改善網路訊號，電信公司甚至將亞柏羅森的大部分電纜都換新，結果還是一樣每天早上7點就斷訊。
當地電信公司表示，這讓所有同仁都很沮喪，為此公司甚至找來一支專門團隊，就是為了設法解決亞柏羅森的網路問題。最後這支團隊出發前往亞柏羅森實地勘察，並帶上了頻譜分析儀，結果發現每天7點當地都會出現一個單一高突波雜訊（Single high-level impulse noise, SHINE），就是這個雜訊干擾了網路。
而這個雜訊又是哪來的呢？結果竟然是一位村民的舊電視，因為電視太過老舊，而該村民又每天很準時在早上7點打開電視，因此造成全村莊的網路訊號都被影響。真相大白後，該村民立即保證以後不會再使用那台舊電視，還拜託工程師不要公開他的身份，因為「害了」全村1年半實在尷尬。
電信公司最後強調，老舊電器設備，包括微波爐、電燈、電視等等，都有可能會發出干擾網路的訊號，這種現象比一般人以為的還常見，呼籲民眾盡量使用通過近年最新標準的電器設備。（編輯：倪浩軒）