網路訊號每天7點神秘斷線！意外「兇手」曝光居民全傻眼

現代人到哪都離不開網路，網路訊號無法連線，可以說是最嚴重影響生活品質的災難了。但英國有一處小村莊，每天早上7點網路訊號就會斷訊，每次斷訊都要請工程師千里迢迢來修，就這樣持續了1年半都無法徹底解決。直到日前，神秘斷訊之謎終於被解開，而真相大白後更是讓當地居民全傻眼。





▲結果竟然是一台舊電視，干擾了全村莊的網路訊號。（示意圖／翻攝自《North Wales》）