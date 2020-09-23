印度孟買附近危樓倒塌死20人　另有15人失蹤

（中央社記者康世人新德里22日專電）印度孟買鄰近城市比萬迪市一棟3層住宅大樓21日凌晨倒塌，至少20人死亡，已救出20多人，仍有15人失蹤，搜救工作持續進行，當地政府昨晚盡快撤離附近另兩棟危樓的居民。
位於印度西部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）比萬迪市（Bhiwandi）的一棟3層樓住宅大樓，21日凌晨3時許突然倒塌，民宅內的住戶大多在睡夢中。
根據News 18今天報導，印度國家災害應變部隊（NDRF）和一支「救難犬隊」（Dog Squad）正在現場搜救，迄今已救出20多人，傷者被送往醫院。
地區災難管理小組負責人卡丹（Santosh Kadam）指出，由於倒塌建築位於狹窄巷弄，救援相關車輛無法直接開到事故現場，延緩了救援行動，且這棟建築還有一部分仍維持原狀，外界擔心也會倒塌，增加了救援難度。根據當地居民告訴他，大樓還有15人失蹤。
印度國家災害應變部隊隊長普拉德漢（NarayanPradhan）今天推文指出，已有20人死亡，並救出20人，拯救行動仍在持續中；由於現場布滿鬆散懸吊的樓地板、建築殘瓦和雜物，讓拯救行動遇到困難，但救援隊伍會繼續完成救援工作。
倒塌大樓所屬的比萬迪市尼讚姆普爾區（Nizampur）市政機構官員表示，目前至少已有20人在這場不幸事件中罹難，包括2名嬰兒、7名未成年人、7名成年男子和4名婦女。
這棟倒塌建築僅10年歷史，外界懷疑建築倒塌與年久失修，又碰上雨季的滂沱大雨有關；印度經常發生類似事件，尤其是孟買和周邊城市，但地方政府仍未能清查危樓禁止人員進駐及拆除，預防類似事件再度發生。
21日再度發生危樓倒塌事件後，當地政府昨晚趕緊撤離附近另外兩棟類似危樓的住戶，並對這兩棟危樓斷電。
當地民政辦公室負責人寇克尼（Laxman Kokni）說，這兩棟住宅大樓也一樣是3層樓且屋齡老舊有倒塌危險，共容納約13戶租戶約25到30人，昨晚已撤離所有住戶，稍後將決定是否拆除這兩棟大樓。（編輯：韋樞）1090922