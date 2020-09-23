印度孟買附近危樓倒塌死20人　另有15人失蹤

（中央社記者康世人新德里22日專電）印度孟買鄰近城市比萬迪市一棟3層住宅大樓21日凌晨倒塌，至少20人死亡，已救出20多人，仍有15人失蹤，搜救工作持續進行，當地政府昨晚盡快撤離附近另兩棟危樓的居民。



