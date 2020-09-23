拜登首席外交顧問：中國是最大挑戰　但不應完全脫鉤

（中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電）美國大選倒數41天，民主黨總統候選人拜登首席外交顧問布林肯今天表示，中國是美國經濟、科技、軍事及外交上最大挑戰，拜登若當選將致力重建與盟友關係，但不贊成與北京完全脫鉤。



