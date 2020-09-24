特斯拉起訴美對中課關稅違法要求退錢！貿易代表挨告

美國與中國之間的衝突日漸加劇，幾乎各個產業鏈都因此被影響。美國知名電動車廠商特斯拉（ Tesla ） 21 日向紐約國際貿易法庭提出訴訟，要求裁定美國政府對從中國進口電動車零件徵收關稅一事違法，並退還已支付的款項及利息，美國貿易代表賴海哲（ Robert Lighthizer ）並於此案中遭列為被告。





《 CNBC 》