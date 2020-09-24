特斯拉起訴美對中課關稅違法要求退錢！貿易代表挨告

美國與中國之間的衝突日漸加劇，幾乎各個產業鏈都因此被影響。美國知名電動車廠商特斯拉（ Tesla ） 21 日向紐約國際貿易法庭提出訴訟，要求裁定美國政府對從中國進口電動車零件徵收關稅一事違法，並退還已支付的款項及利息，美國貿易代表賴海哲（ Robert Lighthizer ）並於此案中遭列為被告。
綜合外媒報導，特斯拉不滿的關稅規定分別是於 2018 年和 2019 年生效的「 3 號清單」及「 4 號清單 」，前者涉及對 2000 億美元中國商品課徵 25% 的關稅，後者則是對 1200 億美元的陸製商品課關稅 7.5% 。特斯拉曾要求豁免對其車款 Model 3 所用的陸製電腦和顯示螢幕的關稅，卻遭貿易代表辦公室拒絕，導致成本上漲，估計 2018 年第 4 季，特斯拉因此損失約 5000 萬美元的毛利。
特斯拉的律師指控美國貿易代表辦公室提出的關稅清單「反覆無常」，既沒有提供適當的答辯機會，作決定時考慮也不夠全面、充分，故對包含美國貿易代表賴海哲在內的有關單位提起訴訟，並應附息返還特斯拉已支付的款項。
然而，根據美國財經頻道《 CNBC 》報導，特斯拉於 2019 年申請豁免人造石墨、氧化矽和門環定制焊接坯料的關税時都有獲得批准，豁免期限至 2020 年 8 月屆滿，但美國貿易代表辦公室拒絕了特斯拉對其 Model 3 電動車陸製電腦和顯示螢幕的關稅豁免要求，因當局認為，這些零件使用了對中國國家安全計劃具有「戰略性意義」的技術。
對此特斯拉則抗議稱，受關稅影響的零件是其自動駕駛系統的「大腦」，對電動車的運作至關重要，苛刻的關稅時間表也讓特斯拉一時難以找到其他製造商配合生產，對公司造成經濟損害，因而怒告美國貿易代表辦公室。
特斯拉行政總裁馬斯克（ Elon Musk ）近期才打算進一步擴張事業版圖，還於 9 月 22 日舉行了年度股東會與「電池日」活動，宣布 3 年內將推出一款要價僅 2.5 萬美元的電動車，搭載新型圓柱形 4680 電池，能讓續航里程數提高 16% ，價格比目前特斯拉使用的電池便宜一半；但遇到美中關係緊張，公司也只能盡力維護自身權益，在國家衝突的夾縫中求生存。