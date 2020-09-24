選輸拜登是否和平轉移政權？川普回答曖昧不明

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天不願保證，如果他在11月3日總統大選敗給民主黨對手拜登（Joe Biden），他將和平轉移政權。
川普在記者會上回答是否保證將和平轉移政權的問題時說：「我們必須看看接下來發生什麼事。你也知道，我一直在抱怨郵寄選票，郵寄選票根本是場災難。」
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，民主黨人鼓勵選民郵寄投票，川普擔憂此舉有舞弊之虞，在選舉尚未登場前不斷放話，試圖讓選民質疑選舉合法性。
美聯社報導，近一個月來，川普無論是透過廣發推文，或是公開批評郵寄投票的作法，一直敦促選民不要在11月大選透過郵寄投票。然而，在疫情期間，大多數的州都鼓勵郵寄投票，以保護選民安全。
本身也使用郵寄投票的川普，試圖區別佛州等自動寄出郵寄選票給所有登記選民的州，以及僅向提出要求的選民寄送郵寄選票的州。
川普在毫無證據的情況下聲稱，廣泛的郵寄投票將導致大規模舞弊。然而，按慣例將郵寄選票寄給所有選民的5個州，都不曾出現重大舞弊情事。
川普今天似乎在說，如果各州排除自動寄出郵寄選票，就不會有舞弊或和平轉移政權疑慮。
川普說：「權力轉移將非常和平，老實說不必移交權力，因為政權將延續。大家也知道，郵寄選票很失控，有誰最了解？民主黨人比任何人都更清楚。」
川普7月受訪時，也不願保證將接受選舉結果，他在2016年大選前也做出類似發言。
川普7月接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時告訴主播華勒斯（Chris Wallace）：「我們必須看看。我不會給肯定的答案，也不會說不，我上次也沒有表態。」
拜登陣營今天表示，「這場選舉將由美國人決定。美國政府完全有辦法把違反者送出白宮」，跟回應川普7月發言的說法相同。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090924