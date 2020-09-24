聲援12名被扣留港人！香港民陣擬10月1日再發起遊行

有關 12 名港人因涉嫌偷渡逃來台灣，而遭廣東海警截獲拘押於深圳鹽田看守所，至今仍然無法返港，家屬也控訴港府和中國大陸缺乏合適的法律協助途徑。香港民間人權陣線(簡稱民陣)計畫將於 10 月 1 日當天再次發起遊行，除了重申五大訴求的立場以外，同時也要求釋放 12 名港人。



