聲援12名被扣留港人！香港民陣擬10月1日再發起遊行

有關 12 名港人因涉嫌偷渡逃來台灣，而遭廣東海警截獲拘押於深圳鹽田看守所，至今仍然無法返港，家屬也控訴港府和中國大陸缺乏合適的法律協助途徑。香港民間人權陣線(簡稱民陣)計畫將於 10 月 1 日當天再次發起遊行，除了重申五大訴求的立場以外，同時也要求釋放 12 名港人。
綜合香港媒體報導，民陣擬於 10 月 1 日舉行「十一大遊行」，已於 23 日向警方申請不反對通知書。民陣召集人岑子杰表示，雖然知道不反對通知書通過的機會渺茫，但為了 12 名港人盡快獲釋，以及繼續表達港人對政治現況的不滿，也只能盡力一試。
報導稱，民陣打算於 10 月 1 日下午 2 點舉辦遊行示威，由銅鑼灣東角道起步，一路至中環遮打道行人專用區，訴求包括「毋忘所有受政權打壓的義士，重申五大訴求立場，並要求釋放 12 位被中方扣留手足」。
由於 10 月 1 日就是檢察院決定是否批准「逮捕」這 12 名港人的期限，加上當天也是中共建政紀念日，料將引發新一波衝突，傳港警正密切注意事態發展，不排除將出動至少 2500 名警力因應。
除此以外，也有香港網友擬於同一天發起「十．一國殤日大遊行」，初步選定在荃灣起步，但遊行路線等細節則尚未公布。