2020下半年「世界十大熱搜景點」台灣NO.1！奪冠原因曝光

新冠肺炎肆虐全球，也因疫情影響導致許多人的出國夢破碎，而國際知名數位旅平台Agoda近期就公布了「2020下半年全球十大熱搜旅遊景點」排行，其中台灣就榮登第一名，Agoda也解釋背後原因，更表示對於台灣旅遊的前景相當看好。
根據Agoda調查，其公布了2020下半年「全球十大熱搜旅遊景點」，而排行就由「台灣」奪下了全球第一，第二則由泰國獲得，第三則是日本，第四名至第十名依序則為越南、南韓、美國、澳洲、香港、馬來西亞及印尼。
Agoda指出，近期許多國家的疫情有趨緩的現象，政府也開始解除社會限制，但好幾個月來人民因受到抑制，導致不少人都相當期望能出遊放鬆一下，因此使得旅遊者開始上網針對旅行場景的選擇進行搜尋、探索。
其中台灣就奪得了旅遊景點熱搜排行的第一名，Agoda也表示，台灣防疫成果十分成功，另外政府推出的「安心旅遊補助」上路後，亦導致民眾對於旅遊產生極大興趣，隨即也帶動了台灣國內經濟和旅遊發展。（編輯：陳雅雲）
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