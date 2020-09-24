2020下半年「世界十大熱搜景點」台灣NO.1！奪冠原因曝光

新冠肺炎肆虐全球，也因疫情影響導致許多人的出國夢破碎，而國際知名數位旅平台Agoda近期就公布了「2020下半年全球十大熱搜旅遊景點」排行，其中台灣就榮登第一名，Agoda也解釋背後原因，更表示對於台灣旅遊的前景相當看好。





▲Agoda公布了「2020下半年全球十大熱搜旅遊景點」。（圖／翻攝agoda.com）