合作有譜？字節跳動：已向北京商務部遞交技術出口申請

美國與中國之間的衝突延燒至各產業，中國影音應用程式抖音海外版( TikTok )更一度面臨被全面封殺的命運，雖然後續出現轉機，但仍須華府和北京都同意才能成事。抖音位於北京的母公司「字節跳動」昨( 23 日)深夜表示，已向北京市商務局遞交技術出口許可申請，正靜待結果出爐。





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