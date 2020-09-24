合作有譜？字節跳動：已向北京商務部遞交技術出口申請

美國與中國之間的衝突延燒至各產業，中國影音應用程式抖音海外版( TikTok )更一度面臨被全面封殺的命運，雖然後續出現轉機，但仍須華府和北京都同意才能成事。抖音位於北京的母公司「字節跳動」昨( 23 日)深夜表示，已向北京市商務局遞交技術出口許可申請，正靜待結果出爐。
綜合外媒報導，中國商務部及科技部在上月 28 日公告修正《中國禁止出口限制出口技術目錄》中的部分條文，限制關鍵技術，如獨家演算法等項目出口，被視為是對美國打壓中企的反制手段。近期傳出字節跳動已與甲骨文（ Oracle ）和沃爾瑪（ Walmart ）達成初步協議，將成立名為「 TikTok Global 」的全新公司，股權分配等問題則仍在討論、協商。
字節跳動 23 日深夜宣布，已根據《中華人民共和國技術進出口管理條例》和《中國禁止出口限制出口技術目錄》規定，向北京市商務局提交了許可申請，正在等待北京市商務局的回音。由於抖音有多項技術被列入前述條例和目錄，因此能否通過申請，某種程度上也代表是否有望執行與美企達成的合作協議。
在字節跳動與美企的協議內容曝光後，中國官媒便屢次發文，強調中國不會接受「不平等條約」，甚至直言所謂的協議就是一個「美國陷阱」，要騙字節跳動交出抖音的所有控制權和技術，呼籲北京當局切勿讓交易成功履行。
對此字節跳動曾澄清道， TikTok Global 成立後仍會握有 80% 的股權，也不涉及任何演算法和技術的轉讓；但美國總統川普仍放話要求美國公司須完全控制抖音，否則交易還是可能告吹。