遏阻「台獨」猖獗！陸學者：北京不排除開出第一槍

兩岸關係日趨緊張，對岸軍艦、軍機頻頻擾台，衝突一觸即發。上海復旦大學國際問題研究院教授沈丁立近日撰文表示，在國家統一戰爭中，北京不排除開第一槍的可能。
根據中國官媒《環球時報》報導，沈丁立指出，擁槍的目的是為了保障自身利益，長期以來，中國一直有「不開第一槍」的說法，但這是有條件的，前提就是中國的核心國家利益受到妥善維護，因此在被敵人開出第一槍的情況下，當然也會開槍還擊。
沈丁立進一步寫到，中國的頭 4 項核心國家利益，一是「國家主權」，二是「國家安全」，三是「領土完整」，四是「國家統一」。當外國的軍機在中國的領空頻頻實施軍事偵察行動、某些內外勢力推動針對中國的國家恐怖主義、國土淪喪重蹈國恥、台獨勢力日漸猖獗時，北京也沒有必要再堅持不開第一槍；台灣是尚未與大陸實現統一的中國國土，北京竭力推動和平統一，但也絕不放棄以非和平方式實現統一。
報導續指，根據中國於 2005 年頒布的《反分裂國家法》，台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失時，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。雖然所謂「非和平方式」不一定就是戰爭，但在攸關國家統一這等大事上，北京不排除開第一槍的可能。
文章末了，沈丁立認為，不開第一槍並非絕對的，要避免落入教條主義，聯合國也從來沒有禁止在任何情況下開第一槍，而是規定在有證據表明，當一個國家面臨迫在眉睫的威脅面前，可以合法地先發制人；建議未來中共官方可基於聯合國開槍合法性的規範，以及保護核心國家利益、地區穩定與世界和平的考慮，對外表述：「中國將就不開第一槍做最大程度的克制，但不保證不開第一槍。這樣才最具道德性和守法性。」
外媒《美國之音》也引述美國國防部中國事務副助理部長施燦德( Chad Sbragia) 的分析，為防止國家利益永遠喪失，無論實際上是否能夠成功，都無法完全排除戰爭爆發的可能，特別台灣議題涉及共產黨領導層的可信度或合法性，即便攻台勝算有限，北京為了維持共產黨的執政地位，仍可能對台灣發動攻擊。