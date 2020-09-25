九歲馬國皇室小公主爆紅！「厭世萌照」笑翻網友

馬來西亞皇室相較於英國、泰國、中東皇室而言較鮮為人知，皇室成員也較為神秘低調。不過，近期有一位馬來西亞皇室小公主憑著一系列萌照走入大眾的視野，那就是馬來西霹靂州皇室的拉賈·拉茲拉·薩菲亞（Raja Nazira Safya）公主。年僅九歲的她不僅擁有精緻的混血感臉蛋，還個性十足，出席各大皇室活動的時候總是擺著一副厭世的臭臉，讓網友直呼：「實在太萌了！」

馬來西亞的13個州中除了馬六甲、檳城、沙巴和砂拉越以外，仍有9個州維持世襲統治制度，因此全國一共有9個皇室，皇室成員眾多。為了平衡各州皇室的利益，避免某皇室權力擴張，國王會按照順序輪流出任，一般以「蘇丹」稱呼。

▲馬來西霹靂州皇室的拉賈·拉茲拉·薩菲亞（Raja Nazira Safya）公主年僅九歲，不僅擁有精緻的混血感臉蛋，還個性十足。（圖／翻攝自臉書）

馬來西亞皇室成員曝光度沒有英國皇室高，但這位薩菲亞小公主卻因為各種萌照在網路上走紅，她是霹靂州的蘇丹納茲林·穆茲林·沙伊和妻子端姑·扎拉·薩利姆的小女兒，今年9歲大。





薩菲亞小公主經常陪著父親或爺爺一起出席各種皇室活動，但畢竟是稚氣未脫的小孩子，在現場總是耐不住無聊的擺出一張臭臉，甚至嘟起嘴，可愛的萌樣瞬間成為全場焦點，讓記者們忍不住拍個不停。



▲馬來西霹靂州皇室的拉賈·拉茲拉·薩菲亞（Raja Nazira Safya）公主年僅九歲，不僅擁有精緻的混血感臉蛋，還個性十足。（圖／翻攝自臉書） 發現記者們在拍她，她還會順勢和大人們打鬧起來，擺出更多鬼臉，從表情到坐姿都不把皇室禮儀放在眼裡，俏皮逗趣的模樣也總是引來現場來賓哄堂大笑，堪稱炒熱氣氛的高手。





濃眉大眼、長相精緻的她就連走路都十分霸氣，每每出席活動總是走在家人前頭，穩健的台風散發出超模般的自信。薩菲亞小公主今年8月剛過完9歲生日，小小年紀就話題性十足的她未來發展令人期待，網友們看完萌照也紛紛表示：「長大後肯定是美女」。