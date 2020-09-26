陸網傳殲-20戰機疑部署衢州機場！距台僅500公里

浙江衢州近日有民眾發現，中國解放軍的殲 -20 隱形戰機飛過當地上空，並於沿海的衢州機場降落。雖然不排除只是例行的軍事行動，但由於台海近來局勢緊張，雙方動作頻頻，也讓人擔憂是否會稍有不慎，即擦槍走火。
有中國浙江民眾在微博上聲稱，當地時間 25 日下午，曾在松園農貿市場看到一架殲 -20 低空飛過，附近就是衢州機場空軍基地，便將拍到殲 -20 的影片上傳到網路，引起熱議，並獲多人轉貼分享。網友們紛紛打下：「故意讓你看到的」、「震懾台獨勢力」、「統一序幕已經打開了」、「是不是在台灣的雙十節大幹一場」、「 15 至 20 分鐘就能飛抵台灣上空轟炸」。
公開資料顯示，衢州機場位於中華人民共和國浙江省衢州市，為一座軍民合用的 4C 級機場，也是解放軍空軍使用的重要的空軍基地，由於位處東海熱點地區，具一定的軍用地位。目前為南京軍區空軍第 29 師 85 團、 86 團駐地，裝備有俄制 Su-27 戰鬥機、殲 -7 戰鬥機等， 2013 年底為了增強東海軍事實力，並有 80 架殲 -10 戰鬥機被部署在衢州機場，以和中華民國空軍、日本航空自衛隊和亞太地區的美國海空軍相抗衡。
24 日在中國國防部記者會上，在回答有關解放軍軍機近日接連在台灣附近空域進行演習一事時，中國國防部新聞發言人譚克非大校重申，台灣是中國不可分割的一部分，解放軍在台海地區組織實兵演練，展現的是捍衛國家主權和領土完整的決心和能力，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子，揚言若台獨分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，北京必將不惜一切代價，堅決予以挫敗。