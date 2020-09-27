車庫找出祖父的古董壺！專家曝「天價」：目前全球僅3個

家中長輩留下來的東西，都有可能是天價的寶藏！一名英國男子日前在家中車庫發現一個中國風的壺，沒想到竟是目前世界上僅存3個祕寶，最終更以「天價」拍賣出。
綜合外國媒體報導，住在英國密德蘭郡（Midlands）的一名男子，在家中車庫找到祖父留下的一個黃色酒壺，覺得可能是二戰期間的東西，原本是打算直接賣給二手店，因為他們怕拿來拍賣行估價會被專家嘲笑。
沒想到英國漢森斯拍賣行（Hansons Auctioneers）的鑑價師一看完後，便發現這個酒壺是清朝乾隆時期的古董，有小手柄和壺嘴，重約362公克，材質為琺瑯和銅，外觀仍保有相當精細的手繪圖案，「這類茶壺和花瓶在乾隆年間很流行，這種藝術形式達到了令人讚嘆的完美境界，其設計體現了皇帝的奢華品味」。
漢森斯拍賣行認為，該酒壺應該是這名男子的祖父於二戰期間，駐紮在遠東地區時取得的物品，拍賣行負責人漢森（Charles Hanson）更提到，「這個相當具有價值，世界上還有兩個與之幾乎相同的壺，一個在台灣的故宮博物館，一個在北京」。
這個乾隆時期的酒壺，最初被認為價值約在2萬到4萬英鎊（約新台幣75萬到150萬）之間，不過最終在直播競標時，以39萬英鎊（約新台幣1463萬）的價錢賣出，被位於倫敦的買主購入。（編輯：潘毅）