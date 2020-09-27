車庫找出祖父的古董壺！專家曝「天價」：目前全球僅3個

家中長輩留下來的東西，都有可能是天價的寶藏！一名英國男子日前在家中車庫發現一個中國風的壺，沒想到竟是目前世界上僅存3個祕寶，最終更以「天價」拍賣出。

▲這個酒壺是清朝乾隆時期的古董，有小手柄和壺嘴，重約362公克，材質為琺瑯和銅，外觀仍保有相當精細的手繪圖案。（圖／翻攝Hansons Auctioneers 官網）