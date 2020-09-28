憂軍力太集中難防陸威脅！美陸戰司令：應分散太平洋部署

美中關係持續緊張，外界憂心雙方何時、何地或將展開戰爭，美國海軍陸戰隊司令伯格（ David Berger ）近日參與現代陸戰隊大會時，呼籲美軍改變過去 70 年來在太平洋的戰力部署模式，將部隊部署到更廣泛的區域，以應對中國日益增加的威脅，分散北京攻擊目標。

《國防新聞》