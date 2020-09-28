憂軍力太集中難防陸威脅！美陸戰司令：應分散太平洋部署

美中關係持續緊張，外界憂心雙方何時、何地或將展開戰爭，美國海軍陸戰隊司令伯格（ David Berger ）近日參與現代陸戰隊大會時，呼籲美軍改變過去 70 年來在太平洋的戰力部署模式，將部隊部署到更廣泛的區域，以應對中國日益增加的威脅，分散北京攻擊目標。
根據美國《國防新聞》（ Defense News ）網站報導，伯格本週在一年一度的「現代陸戰隊」（ Modern Day Marine ）大會上表示，二戰和韓戰過後，美國海陸戰隊的部署宗旨，主要是因應朝鮮半島的潛在危機，但隨著時代改變、中國軍力增強，原先的部署模式恐已無法回應來自中共的威脅。
伯格表示，雖然美軍在太平洋地區的戰略部署相當精良、也有相對進步的軍事科技，讓美國可以確保日本乃至朝鮮半島的局勢穩定，然而，從現在開始的 10 年至 20 年後，這樣的配置已經稱不上優良，需要再次被審視並做出修正。
伯格認為，為了應對日益增加的中國威脅，美國必須改善戰略態勢，分配部隊到更多地區，分散潛在目標讓北京無法鎖定，並加強與更多盟友的密切合作，以嚇阻解放軍等部隊試圖改寫全球過去 70 年來確立的規則。
報導指出，美國海軍目前在日本東京橫須賀基地有航母、巡洋艦和驅逐艦，在與南韓對望的佐世保基地部署了兩棲艦隊，在靠近台灣的沖繩則部署了海軍陸戰隊；但有分析認為，美軍的部署過於集中，固定基地恐怕會越來越容易遭中國導彈和轟炸機攻擊，美國軍方在 2020 年發布的《中國力量報告》也指出，近年中國在日本和關島兩地攻擊目標的能力已明顯提高。