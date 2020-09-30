越南富家女跑趴確診急返國　康復後回首：像地獄

越南鋼鐵業千金、頂級名媛阮娥（Nga Nguyen）今年三月在歐洲參加巴黎和米蘭時裝週後出現咳嗽和喉嚨痛的症狀，搭機返回越南後確診新冠肺炎。由於同班機共有15人染疫，因此阮娥被稱為「超級傳播者」、更因帶病在歐洲時裝秀「趴趴走」而被戲稱「毒王」。越南民眾對於她把病毒帶回國內更是不滿，紛紛湧入她的社群媒體展開猛烈抨擊，使她不得不關閉帳號。現在，已經從病情中康復、也從網友攻擊中走出來的阮娥接受媒體採訪，分享一路以來的心路歷程。

阮娥於2月29日在英國出現咳嗽、喉嚨痛的症狀，但尚未進行採檢；3月1日她登機返回越南，在隔離四天後確診陽性，妹妹阮紅蓉也同樣確診。

由於當時適逢巴黎、米蘭時裝週，兩姐妹作為名媛在義大利、法國和英國三地頻繁來往，參加各大時裝秀，與時尚圈上百人共處一室，更與眾多大咖超模、明星們同框，因此爆出確診後立刻引發時裝圈的恐慌。



▲越南鋼鐵業千金、頂級名媛阮娥（Nga Nguyen）。（圖／翻攝自IG） 確診後，她的病情不斷惡化。在與海峽郵報的訪問中，她描述生病時令人難受的感覺：「感覺就像有人壓著我的胸口一樣，根本無法好好躺著。連要正常呼吸、起來上個廁所得無比困難，宛如地獄」。





對於網友稱她明知自己得病，還要把病毒帶回越南的指控，她表示那並不是真的。她說：「還沒回國前我並不知道自己染疫」並稱，在得知後她立刻就聯絡了所有時裝週的主辦單位，讓他們通知當天坐在她附近的賓客自主隔離。





「收到網友惡意攻擊感受很差，尤其在自己生病的情況下。身體上，我一個人孤單的在醫院裡接受治療，承受身體的病痛，而心裡上我則被這些負面攻擊、網路霸凌環繞。這讓我的康復過程變得更加艱難」，她在報導中表示。在接受為期一個月的治療後，她連續兩次檢測為陰性，宣布康復。



▲越南鋼鐵業千金、頂級名媛阮娥（Nga Nguyen）。（圖／翻攝自IG） 大病痊癒後，阮娥對許多事情的看法也大有改變，這場病讓他有很多時間重新思考自己的生活。她說：「疫情讓所有事情都慢下來了，這正好是反思自我的良機。是時候我們好好想一想我們應該如何生活，以及這其中的意義。什麼對我而言是有意義的？什麼使我快樂？」





這層思考也擴展至她對時裝的想法，儘管她仍舊熱愛時尚和設計師的創意，但她說：「我們真的需要一年辦四場時裝秀嗎？大量的推陳出新，是否也讓我們審美疲勞了？」

走出網友的攻擊，她表示，「老話一句，殺不死你的會讓你更強大。在面對這些處境時，最重要的是保持心理平靜」。



