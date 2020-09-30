美國大選首場辯論關注6議題　最新民調拜登領先9百分點

美國總統大選首場電視辯論於台灣時間今（ 30 ）日上午 9 點在俄亥俄州（ Ohio ）登場，為時 90 分鐘，現任共和黨總統川普將與民主黨候選人拜登，每 15 分鐘便會就一項主題展開辯論，總統競選辯論委員共公布 6 大主題，包括最高大法官的爭議、選舉公正性、反種族主義示威等。
6 個主題由《福斯週日新聞》（ Fox News Sunday ）主持人華萊士（ Chris Wallace ）選定，包括：川普和拜登的經歷（ The Trump and Biden Records ）、最高法院（ The Supreme Court）、新冠肺炎（ COVID-19 ）、經濟（ The Economy ）、城市的種族和暴力（ Race and Violence in our Cities ）及選舉完整性（ The Integrity of the Election ）。
路透社／易普索（ Reuters/Ipsos ）在 28 日及 29 日對美國 1005名成年人進行民調，有 51% 的受訪者表示支持拜登，42% 的人支持川普。拜登領先川普 9 個百分點和前一週大略相同。9 月 25 日路透社／易普索的全國民調，拜登的選民支持率領先川普 8 個百分點，《路透社》預期今年選舉可能和 2016 年相似。
電視辯論會因為防疫新冠肺炎，現場觀眾人數由以往 1000 人減至約 70 人，且觀眾必須提前接受病毒篩檢，川普、拜登和主持人華萊士都不戴口罩，彼此也不會握手。