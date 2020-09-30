川普、拜登、主持3人大混戰　CNN：最糟糕的美國大選辯論

美國總統大選首場電視辯論於當地時間 9 月 29 日舉行，《美國有線電視》（ CNN ）評論，這絕對是場糟糕的辯論，謝天謝地它終於結束了。川普在辯論期間至少打斷拜登、主持人 73 次，討論最久的議題是新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情，共花了 21 分鐘，而川普前幾日爆出的稅務爭議只用了約 4 分鐘，有趣的是拜登發言的時長（ 44 分鐘）還比川普久了一點（ 39 分鐘）。

▲（圖／美聯社／達志影像）