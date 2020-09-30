川普、拜登、主持3人大混戰　CNN：最糟糕的美國大選辯論

美國總統大選首場電視辯論於當地時間 9 月 29 日舉行，《美國有線電視》（ CNN ）評論，這絕對是場糟糕的辯論，謝天謝地它終於結束了。川普在辯論期間至少打斷拜登、主持人 73 次，討論最久的議題是新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情，共花了 21 分鐘，而川普前幾日爆出的稅務爭議只用了約 4 分鐘，有趣的是拜登發言的時長（ 44 分鐘）還比川普久了一點（ 39 分鐘）。
評論川普、拜登和主持人華萊士（ Chris Wallace ）在這場辯論的好與壞（ hits and misses ），CNN 評論這次辯論「完全沒有」可取的地方，糟糕的辯論內容完全沒有讓公眾了解到 2 位候選人，作為總統將如何在未來 4 年服務美國。CNN 政治評論員西里扎（ Christopher Cillizza ）形容這是他職涯 20 以來看過最糟的一場。
西里札在 CNN 分析中認為，川普在這場辯論中試著改變節奏，但失敗了，而且似乎輸給了拜登。折磨人的 90 分鐘中，川普用打斷、哄騙的方式主導辯論，這會激勵川普最忠誠的支持者，但既然是「忠實川粉」就不需要這樣的演講來激勵他們投票。打斷他人發言的方式，反而讓人不想觀看辯論直播。面對白人至上主義，川普也不願直接譴責「 Proud Boys 」和其他種族主義組織，而是譴責左翼引起社會動盪。
CNN 分析拜登的表現，在回答最高法院法官任用的問題時，他回答得很糟，而且很明顯被川普的節奏帶著跑，當他說川普是個「小丑」並要求對方閉嘴時，民主黨陣營的人想必在歡呼，但顯示拜登也確實被川普激怒。CNN 認為這場辯論，拜登稱不上是贏家，但川普算是輸家。
美國總統競選辯論委員、華萊士揀選了 6 個議題，主持人發問後 2 位候選人各有 2 分鐘回應，而每 15 分就更換議題。然而川普不停打斷拜登的發言，即使是被認為公正客觀、經驗老道的華萊士也無法控制川普。
華萊士在辯論時數次出手制止川普打斷拜登發言，但 CNN 認為，川普完全無視規則只是不停的說話、說話還有說話，不過華萊士在追問川普稅務問題上相對成功，他問總統「是不是真的像《紐約時報》說的那樣，2016 年和 2017 年只繳了 750 美元的稅」川普最後才回應，他繳過數百萬美元的稅，有一年繳了 3800 萬、一年繳了 2700 萬。
英國廣播公司（ BBC ）和美國 CBS 電視在辯論後進行的即時民調顯示，48% 的觀眾認為拜登勝出，41% 認為特朗普表現更優，10%的人表示兩人打成平手。對於這場吵吵鬧鬧的辯論，69% 的觀眾感想是「心煩」，31%認為辯論把他們逗樂了，19% 的人覺得悲觀，只有 17% 的觀眾認為辯論含有有用信息。