美國大選辯論混亂收場！學者認為川普「扣分」：告急催票

美國總統候選人川普、拜登的首場電視辯論在今（30）日登場，雙方互不相讓，川普不停打斷對方發言，拜登也不甘示弱回嗆要他閉嘴，整場辯論會十分混亂，幾乎讓所有收看辯論的觀眾都留下糟糕印象。對此，學者吳嘉隆表示，「看起來川普很心急，不斷打斷拜登的講話」，並直言這對川普是扣分。但吳嘉隆強調，如果最後美國選民認為治理經濟比較重要，川普還是有機會找回認同。
吳嘉隆在臉書發文評論美國總統大選辯論，認為川普看起來很心急，「不斷打斷拜登的講話，或者主持人的提問，￼讓辯論會看起來亂糟糟的，這對川普的形象是有扣分」。
但另一方面來說，「拜登看起來沒有老年失智症，沒有讓川普輕易得分，雖然他也沒有講出什麼實在而具體的東西」。吳嘉隆分析，「感覺上，川普想把大選辯論會攪黃了，￼￼￼讓他的支持者也跟著擔心，刺激他們出來投票，我目前把川普的這個做法解釋為在告急催票￼」。
吳嘉隆指出川普競選的3大策略，「第一個是強調疫情之前的經濟情況非常好，第二個是強調疫情與隨之而來的經濟衰退的主要責任在中共，第三個是強調民主黨與拜登是社會主義思維，不但光說不練，而且還說得不對￼。當然了，川普也會打拜登與他兒子可能的弊案」。
吳嘉隆預測選情，「接下來就是看美國選民怎麼買單了，如果最後美國選民認為治理經濟還是比較重要，那麼川普有機會重新把認同他的選民找回來」。（編輯：倪浩軒）