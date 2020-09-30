美國大選辯論混亂收場！學者認為川普「扣分」：告急催票

美國總統候選人川普、拜登的首場電視辯論在今（30）日登場，雙方互不相讓，川普不停打斷對方發言，拜登也不甘示弱回嗆要他閉嘴，整場辯論會十分混亂，幾乎讓所有收看辯論的觀眾都留下糟糕印象。對此，學者吳嘉隆表示，「看起來川普很心急，不斷打斷拜登的講話」，並直言這對川普是扣分。但吳嘉隆強調，如果最後美國選民認為治理經濟比較重要，川普還是有機會找回認同。

▲吳嘉隆發文全文。（圖／翻攝自吳嘉隆臉書）