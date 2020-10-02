反送中因他而起！港女命案兇手陳同佳：盼本月赴台自首

2018 年涉嫌在台灣殺害潘姓女友的香港籍兇嫌陳同佳，去年在香港已刑滿出獄，原本預定要來台投案的計劃，因牽涉兩岸政治議題而中斷，當時他的教化牧師宣稱要等 2020 台灣總統大選結束後再來台。在經過 1 年的膠著後，案情有了最新進展，陳同佳聲稱預計本月來台自首，料將掀起又一波主權爭議。
根據《香港 01 》報導，陳同佳去年 10 月因洗黑錢案刑滿出獄後，一直住在警方提供的安全屋，整整 1 年都未公開露面。死者潘曉穎的母親近日多次接受傳媒訪問，要求陳同佳公開交代何時赴台自首，又稱若陳同佳自己赴台自首，她願意為他求情，否則將採取進一步行動。
一直陪著陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴則回應，近日已親自與陳同佳及其父母見面，商討自首事宜。消息指，陳同佳聲稱自首的意願從未改變，對潘父潘母致上最大歉意，並多謝潘母願為他求情，給他一個改過自新的機會。
根據港媒報導的陳同佳錄音檔，全長僅 23 秒，內容說到：「潘爸爸、潘媽媽，你們好，我是陳同佳，我再次為曉穎的事情向你們道歉，我返台灣的想法一直沒有改變過，我會請律師安排返台灣自首的事情，請你們放心。」並期望 10 月份就能成行，律師將於台灣的中秋連假結束後做安排。
陳同佳 2018 年 2 月與女友潘曉穎一同來台，卻將對方殺害後潛逃回港，此案引發台港之間的司法互助與主權爭議，也間接引爆逃犯條例修訂風波，以及去年的反送中運動。