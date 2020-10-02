反送中因他而起！港女命案兇手陳同佳：盼本月赴台自首

2018 年涉嫌在台灣殺害潘姓女友的香港籍兇嫌陳同佳，去年在香港已刑滿出獄，原本預定要來台投案的計劃，因牽涉兩岸政治議題而中斷，當時他的教化牧師宣稱要等 2020 台灣總統大選結束後再來台。在經過 1 年的膠著後，案情有了最新進展，陳同佳聲稱預計本月來台自首，料將掀起又一波主權爭議。