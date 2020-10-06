白宮發言人確診前都沒戴口罩　記者團怒：去北韓還較安全

白宮新聞秘書兼發言人麥肯內尼（ Kayleigh McEnany ）當地時間 5 日確診新冠肺炎，消息傳出後，近期曾出席白宮記者會的記者們各個人人自危，特別是麥肯內尼幾乎都沒戴口罩；還有記者在網上痛批，麥肯內尼魯莽、將別人都置於危險之中。

《國會山報》