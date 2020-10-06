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不畏疫情　美參院12日舉行大法官確認聽證會

中央社

calendar_today2020-10-06 13:41:36｜update2020-10-06 13:42:10

▲保守派聯邦上訴法院法官巴瑞特。資料照。（圖／翻攝自 Independent ）
▲保守派聯邦上訴法院法官巴瑞特。資料照。（圖／翻攝自 Independent ）

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國聯邦參議院司法委員會今天宣布，10月12日將替最高法院大法官提名人巴瑞特舉行確認聽證會，表明2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情不會影響聽證會時程。



司法委員會（Judiciary Committee）主席、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）宣布，聽證會將在12日上午9時（台北時間12日晚間9時）登場。


參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天開議時表示，受到疫情影響，聽證會將採混合形式舉辦，部分議員將透過遠距連線參與。

麥康奈說：「我們正在推進全面、徹底且及時的確認程序，這是巴瑞特（Amy Coney Barrett）法官和法院應得的。」

委員會裡的共和黨籍成員提里斯（Thom Tillis）與李（Mike Lee）近日染上武漢肺炎，總統川普9月26日在白宮宣布提名巴瑞特填補上月辭世的金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）遺缺時，兩人都在川普身旁，當時與會的其他人多未戴口罩，採檢也都驗出陽性。

川普2日宣布確診武漢肺炎，幾個小時後就被送至華府附近的華特里德國家軍事醫學中心（Walter ReedNational Military Medical Center）。他已於今天返回白宮。

麥康奈也說，參院將休會兩週。


共和黨人不顧民主黨人反對，執意要在11月3日總統大選投票日前舉行大法官確認聽證會。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1091006

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