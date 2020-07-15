最正寶馬業務在越南！網友直呼：「今天去試車」

▲近日，一位越南的BMW汽車業務員在網路上走紅，身材高挑、擁有一雙大長腿與精緻臉蛋的她在IG上引起網友注意。（圖／翻攝自@aysa0203）

這麼正的業務員你一定沒看過！近日，一位越南的BMW汽車業務員在網路上走紅，身材高挑、擁有一雙大長腿與精緻臉蛋的她在IG上引起網友注意，立刻吸引4萬多名粉絲追蹤。根據IG版面，她在越南胡志明市一間BMW車廠擔任業務，除了在網路上曬出自己與各種BMW車款的合照外，她也經常穿著低胸洋裝自拍，露出傲人雙峰讓粉絲大飽眼福，令大批網友直呼：「今天就去試車！」。

▲除了在網路上曬出自己與各種BMW車款的合照外，她也經常穿著低胸洋裝自拍，露出傲人雙峰讓粉絲大飽眼福。（圖／翻攝自@aysa0203）

名叫Lý Huỳnh Thanh Thảo的寶馬業務身材逆天，皮膚白皙、外型甜美的她兼具天使臉蛋與魔鬼身材，被網友封為「地表最美業務」，仔細一瞧還有一點許瑋甯的韻味。甜美與性感風格都能輕鬆駕馭的她，穿上奧黛也一點都不勉強，反而突顯出自己凹凸有致的曲線，魅力無法擋。

▲皮膚白皙、外型甜美的她兼具天使臉蛋與魔鬼身材，被網友封為「地表最美業務」，仔細一瞧還有一點許瑋寧的韻味。（圖／翻攝自@aysa0203）

除了上傳自拍照大秀身材外，她也經常放上自己認真工作的照片，並在貼文中附上工作的BMW車廠地址與聯絡電話，認真拓展客源，完美運用自己吸睛的外表與超高討論度為公司收穫業績。

▲一位越南的BMW汽車業務員在網路上走紅，身材高挑、擁有一雙大長腿與精緻臉蛋的她在IG上引起網友注意，立刻吸引4萬多名粉絲追蹤。（圖／翻攝自@aysa0203）

不過，眼尖的網友發現，她的臉書主頁上從今年2月起已經掛上穩交，在男友的頁面上可以看見許多兩人身著情侶裝的甜蜜合照，顏值登對的兩人也讓不少粉絲送上祝福。