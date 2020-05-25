靠單車載父回鄉！少女「7天騎1200公里」　吸國家隊招手

在2019新型冠狀病毒（COVID-19）蔓延之際，很多國家實施封城等管制令，然而部分民眾卻受困異鄉。就有一名15歲少女用腳踏車載著受傷的父親，花了8天回到遠在1,200公里外的家鄉，她的驚人腿力也意外引來國家隊的注意。
綜合外媒報導，由於印度實施封城，15歲少女庫瑪莉（Jyoti Kumari）便從北部城市古爾岡（Gurugram）騎腳踏車載著受傷的父親，花了8天時間橫跨1,200公里路程，在本月16日抵達位於比哈爾邦（Bihar）的家鄉。
有政黨想贊助庫瑪莉的教育基金，地方法官更幫庫瑪莉付了9年級的註冊費，並提供她全新的腳踏車、制服及鞋子。不只如此，她的孝心還引起國際性的關注，就連美國總統川普（Donald Trump）的長女伊凡卡（Ivanka Trump）都在推特上公開讚美庫瑪莉。
庫瑪莉驚人的毅力，更讓印度自行車協會（CFI）邀請她參與國家隊的選拔，不過仍住院休養的庫瑪莉表示，她希望先完成學業再去試試，畢竟經歷過8天的磨難，她身體仍然虛弱，家人也支持她先完成學業再說。（編輯：林奐妤）
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