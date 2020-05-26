欲戴王冠必承其重！比利時公主將唸軍校　過來人：不輕鬆

比利時的 18 歲王儲伊莉莎白公主（Princess Elisabeth），預計將在明年就讀比利時皇家軍事學院。比利時的王室日前在臉書粉專宣布了這個消息，並附上一張伊莉莎白精神抖擻跑步運動的照片。而有位比利時皇家軍事學院的學生透露，新生訓練不輕鬆，日子不會好過，每年都有一些新鮮人撐不過去而退訓。伊莉莎白公主目前是比利時王室的第一順位繼承人，在現任國王菲力浦（King Phillipe）退位之後，伊莉莎白將成為比利時有史以來的第一位女王。而成為女王可不是一件輕鬆的工作，跟隨父親腳步就讀比利時皇家軍事學院，可說就是伊莉莎白邁出成王之路的第一步。一位比利時皇家軍事學院的學生格瑞維茲（Evelyn Gravez）向當地媒體透露，新訓課程包括實槍射擊訓練、架設野戰帳篷、負重行軍、戰術訓練和判讀軍事地圖等等。格瑞維茲強調，日子將會很難熬，每年都會有些新鮮人因為撐不過去而退訓。但格瑞維茲也表示，學校的教官雖然嚴格但也不會對學生過於嚴厲，一般來說教官都會鼓勵學生快速學習成長，而不會在犯錯的時候像好萊塢電影那樣對學生大吼大叫。最重要的是，在軍事學校能夠學習如何在壓力下做出決定，如何去領導統御一個團隊，這些對於未來要成為女王的伊莉莎白來說，都將大有裨益。（編輯：倪浩軒）