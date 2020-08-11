藝人坤達與醫護為愛發聲　防治愛滋了解Ｕ=Ｕ，共創「Ｕ愛環境」

截至2020年7月的統計資料，台灣約有4萬名的愛滋感染者，新感染人數自107年起連續兩年下降，年輕族群感染的比例較去年增加約2%。為了在2030年達到「零感染」、「零死亡」與「零歧視」的目標，聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)提出90-90-90計畫，在2020年達到90％的感染者了解自己的感染狀況、90％知道自己狀況的感染者可以接受適當治療、90％接受治療的感染者成功抑制病毒量。
雖然疾管署公布愛滋防治成效已達88-92-95的好成績，但也代表著還有12%的感染者未知自身感染狀態。衛生福利部桃園醫院教研部鄭舒倖主任指出，大多數患者都是因為害怕個資曝光、家人親友的異樣眼光，甚至是就醫後的不友善對待。台灣民眾對愛滋的認知有落差，甚至認為透過肢體接觸或是唾液就有可能會傳染，這不僅形成對愛滋不友善的社會環境，更可能導致因為已感染但未確診就醫，而成為防疫上的破口。
U=U (undetectable= untransmittable) 測不到病毒等於不具傳染力
藝人坤達這次受露德協會邀請擔任U愛大使為HIV感染者們發聲，坤達表示要消除偏見的第一步，就是理解與信任，透過社群媒體分享「我知道U=U」的特效框，希望能讓更多的朋友們了解U=U (undetectable= untransmittable)，測不到病毒等於不具傳染力的治療共識，除了重視安全性行為，全程正確使用保險套之外，能夠減少對於感染著們的偏見，呼籲各界攜手共創「U愛環境」。
鄭主任說明，HIV感染者並不等於愛滋病患，隨著治療方式的突破，即使已發病成為愛滋病患，也有機會恢復成為單純感染者的身分。近年來包含美國國立衛生研究院在內，大量的臨床證據已經堅定地確立了「測不到病毒等於不具傳染力」（U=U）的治療概念，是具有科學實證的，透過有效控制HIV病毒的傳播，可以減少許多HIV感染者面臨的不平對待，調查顯示，超過4成的HIV感染者不敢告知醫護人員自己的感染身分，主要理由是擔心遭受拒絕。
露德協會秘書主任藍元亨表示，U=U對於感染者的意義更為重要，藍元亨分享一位女性帕斯提朋友，在穩定的服藥及定期篩檢下，已經測不到病毒量，並自然受孕生下健康寶寶，也沒有傳染給先生，希望透過U=U的治療共識，讓更多朋友們了解到愛滋可以妥善治療而達到不會傳染的狀態，降低對愛滋的恐懼，回歸從日常做好自我防護，就能預防疾病上身，進一步減少社會對於疾病的刻板心態。
95% HIV感染者穩定控制 台灣治療成效名列世界十強
日前於2020年7月6日線上舉行的國際愛滋會議（International AIDS Conference），聯合國警告因為新冠肺炎疫情，導致許多愛滋患者治療中斷6個月，推測因而可能死於愛滋的人數將會增加50萬，因應疫情爆發期間需要保持社交距離、居家隔離與封城，都讓愛滋感染者難以取得治療藥物與照護，幸好台灣多年來努力架構的友善醫療系統發揮成效，透過目前包含醫院、診所、藥局等全台共122處醫事機構，加上民間團體的支援與協助，主動追蹤與關懷，目前治療狀況不受疫情影響。
鄭主任指出目前在台灣接受治療的HIV感染者，已經有95%都成功抑制病毒量，在國際防治成效統計排名第九，期待U=U的觀念普及，減低社會對感染者的恐懼，才能使得有感染風險者願意出來接受篩檢，有效降低未知感染者的黑數。而感染者在友善的環境下規律治療，讓體內的病毒量測不到，就能有效抑止HIV的蔓延，完成最後一個90-90-90的目標，讓台灣成為全亞洲第一個免除愛滋病威脅的國家。
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