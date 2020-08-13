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致癌物質也有分級？食物這樣吃真的會致癌？營養師：三種類型食物少吃

今健康
calendar_today2020-08-13 11:30:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）



食物致癌風險真假？這些食物少吃為妙


網路流傳各種食物致癌傳言，然而大多為片面資訊，且未經過科學證實，民眾該如何在食物選擇上「趨吉避凶」，減少致癌物質的攝取？高敏敏營養師受訪指出，根據世界衛生組織所屬《國際癌症研究機構》（International Agency for Research on Cancer），依照物質致癌的可能性高低可分為四級。所謂第一級致癌物，是指對人類有明確致癌性的物質，如：菸草、檳榔、酒精、加工肉品、黃麴毒素，第二級A類致癌物，是指對人類致癌可能性極高的物質，如：油炸物、高溫烘烤、過量攝取紅肉。此外，栽種過程中使用的農藥，也被證實是致癌風險因子，選擇有機蔬果也獲得不少人的青睞。





吃錯食物搭配會致癌？關鍵在少碰這三種東西


大眾的另一項常見迷思，就是某類食物與某類食物如果一起吃，有可能會增加致癌風險。高敏敏解釋，比如隔夜菜被貼上致癌標籤，皆與含有「亞硝酸鹽」有關。而民眾常接觸到的加工肉品，在製造過程中會使用硝酸鹽或亞硝酸鹽，增加肉品的保濕及抑制肉毒桿菌的生長，包括香腸、培根、臘腸、熱狗等加工肉品，已經確定攝取過量，會增加致癌的發生率，並且與罹患大腸癌有直接的關係，大腸癌也是目前國人十大死因中癌症的發生率首位。





此外，高溫烹煮也會增加致癌物質產生量，高敏敏解釋，煎、炸等高溫烹調方式、或是燒烤後焦碳化的食物，會產生「丙烯醯胺」，而肉類在烹調超過100度C以上，亦會產生「異環胺類」，兩者皆屬於致癌物質，因此燒烤、炸物、肉乾、魚鬆等高溫烹調的食物，應避免攝取過量。第三種要注意的食物中的致癌風險是黃麴毒素，特別是保存不當或發霉的食物，例如花生、玉米、穀類，過期或保存不當就不可再食用。尤其是有長期飲酒習慣、B型肝炎或C型肝炎的患者，在吃下含有黃麴毒素的食物後，毒素與酒精交互作用，易導致誘發肝癌，提醒民眾掌握三大要點，可遠離食物中的致癌危機。





以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。


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．三餐如何吃才能防止癌症找上門？掌握六大飲食方針


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