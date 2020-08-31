眼、鼻、皮膚過敏怎麼辦？中醫穴位、茶飲、熱敷等３招有助改善！

常見引起過敏的４大風險因子
澄明中醫診所薛沛芳中醫師表示，過敏和體質、遺傳、生活、環境等息息相關，發病的年紀、症狀、程度也因這些因素而不盡相同。且台灣四面環海、溫暖潮濕，容易孳生塵蟎、黴菌等，再加上空氣汙染等因素，導致過敏的患者與日俱增。薛沛芳中醫師指出，台灣最常見的是過敏性結膜炎、過敏性鼻炎、氣喘與異位性皮膚炎四種，四種疾病都可能會個別或合併出現，有些人甚至同時具有四種症狀。不過話雖如此，若後天保養得宜，避開過敏原，保持健康的生活作息與飲食，並配合適當的治療，便有利於減少過敏的發生。
過敏影響層面廣，醫籲應積極改善
薛沛芳中醫師指出，過敏所引起的問題相當廣泛，包括反覆鼻塞容易併發鼻竇炎，嚴重的話阻塞呼吸道造成胸悶、呼吸困難、氣喘等。異位性皮膚炎反覆搔抓、結痂造成皮膚苔癬化，過度搔抓使皮膚產生傷口，容易感染讓病情更為嚴重。過敏性結膜炎常讓人誤以為不癢即癒，但如果免疫力較低時，過敏發作容易引發併發症，包括細菌性結膜炎、針眼、視神經傷害甚至視網膜剝離。
值得注意的是，許多民眾往往忽略過敏對生活的影響，過敏若長期不處理除了影響健康，諸多身體的不適，更會干擾睡眠、造成注意力不集中、沒耐心，慢性過敏的患者也容易出現憂鬱、易怒等負面情緒，連帶影響工作、學業表現，對患者及家人都有很大的影響。因此若有過敏相關問題者，應主動積極尋求治療，以改善身體健康及生活品質。
穴位按摩＋茶飲，有助改善過敏問題！
薛沛芳中醫師表示，中醫治療過敏可以選擇藥物、針灸或穴位敷貼等方式，並配合飲食節制，少食生冷、燥熱、甜食等刺激性食物，生活規律，適度運動等方式進行改善。患者平時也要注意避免接觸過敏原，保持環境乾燥與清潔。若是過敏性鼻炎的患者，可以熱敷鼻子，或用吹風機溫熱風吹頸後；異位性皮膚炎的患者避免洗太熱的水，適度使用保濕乳液，減緩過敏症狀。除此之外在家也可以自行按摩穴位、煮茶飲來進行改善。
在穴位方面薛沛芳中醫師指出，有眼過敏問題的民眾，可以適度按壓攢竹（位於眉頭）、絲竹空（位於眉梢）、瞳子髎（位於眼尾）；有鼻過敏困擾者，則可按壓印堂（位於兩眉頭中間）、鼻通（位於鼻中間兩側）、迎香（位於鼻翼兩側）；而有皮膚過敏者則可按壓血海（位於手蓋住膝蓋，於大拇指指間處）、三陰交（位於內側腳踝突出往上四指處）。
在茶飲方面民眾則可以準備桑葉、菊花各3克製作出改善眼癢的菊花桑葉茶，製作方式很簡單，只需將藥材洗淨放入悶燒罐，以450cc熱水悶泡10分鐘即可。不過由於桑葉和菊花屬性偏涼，盡量在白天喝，如果腸胃不好、容易腹瀉的人不適合每天飲用。而改善鼻過敏則可用辛夷、白芷各12克來製作，方法也很簡單，將藥材洗淨，放入鍋子裡，加入600cc開水，大火煮滾後轉成小火煮20分鐘後即可。至於皮膚過敏因為類形複雜，中醫師則不建議自行服用茶飲，若有相關問題，還是先經過中醫師診斷並治療為佳。
把過敏「壓」下來，中醫２穴位有助止癢！
當過敏來襲時，除了可用前述提到的穴位進行改善外，還可以按摩合谷（位於食拇指併攏肌肉凸起處）、曲池穴（位於肘彎皺褶最外側）來止癢。眼睛癢除了可泡眼癢茶外，也可用生理食鹽水適度沖洗眼睛或冰敷止癢。皮膚癢則可用外洗方來減緩不適，只需地膚子、黃芩、荊芥各12克，將藥材洗淨後放入鍋子裡，加入800cc水，以大火煮滾後續以小火煮10分鐘，煮好後放至與體溫接近的溫度（37度），即可用來擦洗身體局部或全身，未用完可冷藏，下次再加熱使用。
最後薛沛芳中醫師也提醒，過敏發作時「癢」是最令人難受的症狀，發癢時不停揉眼睛、揉鼻子、挖鼻孔、搔抓皮膚都是錯誤的止癢方式，這樣做反而會加重癢的程度。未經醫師診斷隨便使用藥物，或用熱水燙、使用偏方等可能造成視力受損、流鼻血、皮膚潰爛，甚至引發嚴重感染，因此過敏急性發作時，建議尋求醫師的治療為妥。
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