泰國飛機咖啡廳走紅　顧客偽出國過乾癮

（中央社曼谷13日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情橫掃全球，數以百萬計的民眾被困在家裡，泰國的「飛機咖啡廳」提供客人假裝翱翔在天空的機會，而這樣的點子似乎開始走紅。
在泰國海濱渡假勝地巴達雅（Pattaya），喝咖啡的民眾登上退役的商用飛機，舒適地坐在頭等艙式的座位，並在頭頂置物櫃旁擺好姿勢拍照。
手上拿著登機證，部分「乘客」甚至選擇到駕駛艙一遊。
26歲的提蘇達（Thipsuda Faksaithong）說：「有了這個咖啡廳，我就可以坐在頭等艙，也可以假裝是飛機的機長，在駕駛艙閒晃。」
在另一家位於國營泰國航空公司（Thai Airways）總部的咖啡廳，飢腸轆轆的民眾狼吞虎嚥，享用空服員放在塑膠托盤奉上的經典培根蛋義大利麵和泰式牛肉，看來甚至像是錯過了飛機餐。
但對帶著老婆、小孩的38歲顧客印特拉渥（Intrawut Simapichet）而言，這樣的經驗讓用餐不只是用餐。
他說：「情況正常時，我是一個常常旅行的人，但現在我們被迫待在家裡，這有點令人沮喪。」這時其他乘客在機門旁邊拿著行李擺姿勢拍照。
印特拉渥說：「這咖啡廳讓我們對於暫時無法做的事稍感寬慰。」（譯者：陳家倫/核稿：林治平）1090913