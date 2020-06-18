專訪／腥夫害「她」染愛滋　愛女心切挺過官司

過去在台灣，因為法規受限，外籍人士來台停留3個月以上或居留，檢驗確定感染愛滋，就會被外交部或移民署強制遣返回國，化名阿瑤的外籍配偶，就是這樣的例子。
阿瑤因為丈夫不忠染病，傳染愛滋給她後開始被移民署、警察追趕，不斷通知要她離境，不願丟下3歲女兒被遣返回國的阿瑤，因此開始東躲西藏的生活。聊起這一大段過往，阿瑤坦言，其實丈夫的劈腿染病早有預兆，只是當時對愛滋病的陌生，讓她沒有謹慎保護自己。
阿瑤的丈夫因為經營寶石店，經常飛往各國採購原石，一去至少都是一個月，「他（丈夫）回來時候還帶著一堆女人的照片，都脫光光的很噁心，甚至有客人來店裡泡茶、買石頭做生意，他還會拿著照片得意的介紹說『你看我去哪一國玩的女人很貴、很漂亮、很好玩。』」
丈夫種種脫序行為，讓他們的婚姻生活充滿爭吵，甚至會相互動手，為了年幼的女兒，阿瑤長期忍受丈夫的不忠、婆婆的責難，沒想到自己會有染上愛滋病的一天，更令人心寒的是，阿瑤丈夫發現自己染病而且害到阿瑤後，不僅沒有道歉，還冷冷地說自己沒希望了、會死，要阿瑤回國。
阿瑤說，她當時內心充滿絕望，曾經想過在醫院跟丈夫同歸於盡，想趁護士進房時，拿起護推車上的剪刀，狠狠的往丈夫刺下去，「不過最終我還是忍住了，因為想到如果我走了，女兒要靠誰來照顧，這件事反而更令我恐懼。」
離開丈夫後阿瑤成為單親媽媽，加上愛滋病的沉重包袱，開始也對女兒產生影響。阿瑤回憶，有段時間女兒很抗拒去學校，因為老師上課的時候教到愛滋病，她總會受不了跑去廁所哭，「回家後女兒就對我哭說，媽媽如果你死了怎麼辦？」為了不讓女兒過度恐懼，阿瑤還多次拜託學校老師，盡量避開愛滋病的議題。
不過，隨著女兒漸漸大了，開始認識愛滋其實就像慢性病，並不是所有人都會染病後快速死亡，女兒開始跟阿瑤一起面對疾病，這也是支持阿瑤繼續治療的動力。隨著現在醫療技術的進步，愛滋病毒雖然還不能根除，但可透過每天服藥，讓體內的病毒量降到幾乎偵測不到，生活就像一般人一樣，不具有傳播感染力。
要促成這次的採訪不容易，阿瑤並不擔心別人知道她是愛滋感染者，但站在一個媽媽的角度，會害怕曝光後對女兒生活帶來影響，一度想要婉拒訪問，最後打動她的不是極力的邀約，而是阿瑤與女兒希望透過他們的故事，能對社會大眾知道，愛滋病不可怕，可怕的是對愛滋病的不了解，以及對感染者的歧視。一個看似平凡的外籍單親媽媽，想用這段人生經歷，提醒正值青春年華的青少年們，對於「自我保護」真的不該馬虎。
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