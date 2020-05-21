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豪雨將至！今年首次啟動「劇烈豪雨作業」　比照颱風警報

編輯林莞茜/綜合報導-2020-05-21 14:39:30
▲中央氣象局今（21）發布豪雨與大雨特報，並啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」。（圖／氣象局提供）
受到滯留鋒面與西南風逐漸增強為西南氣流影響，中央氣象局預估從今（21）天下午到周六，各地降雨會愈趨明顯，甚至出現短時強降雨，並從今天下午2點啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，3點30分會舉行記者會，做更詳細的說明。

氣象局發布豪雨及大雨特報，高雄市、屏東縣、臺東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、南投、嘉義、臺南、宜蘭、臺東、澎湖地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。

氣象局表示，這波降雨最強的時間點落在今天下午起至周五一整天，各地都會發生大雨或豪雨等級降雨，中南部山區因為是迎西南風迎風面，更會有長時間較大的累積雨量。而從今天下午2點氣象局開始啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，比照颱風警報模式，提供3小時定量降水預報及縣市雨量預報資訊，提醒民眾防災，每天10:30、15:30、20:30會舉辦三場記者說明會。

氣象局另外提醒，在對流通過時，雷雨胞除了帶來強降雨，也會伴隨強陣風、雷擊現象，民眾更要密切注意氣象變化。整體雨勢，要到周六鋒面稍南壓後，北部雨勢緩和，周日中南部才會減緩。

而下一波鋒面的時間點，則落在下周二、三，屆時鋒面會再度移到台灣上空，各地天氣又將變不穩定。

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