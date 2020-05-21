「新北考古公園」歡慶週年　文創商品限時優惠

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新北市八里區十三行博物館旁，有北臺灣最大的考古主題園區「新北考古公園」，獨特的史前造景結合情境式體驗，成為新興熱門文化休閒地標邁入開園一周年之際，十三行博物館祭出文創商品「古早人啤酒」及《發掘拾光》簡介專刊限時優惠，共同歡慶考古公園生日！新北市政府文化局長龔雅雯表示，新北考古公園於2019年5月25日正式啟用，以十三行文化為核心，結合考古、藝術與生活等元素去年榮獲國內最大建築獎項「國家卓越建設獎」，至今已超過23萬人次參觀。十三行博物館是北臺灣唯一的考古博物館，新北考古公園從博物館研究核心擴展，強化更多樣性的教育體驗，完整呈現史前十三行文化。新北市立十三行博物館欣逢新北考古公園開園周年，即日起至6月21日推出文創商品破盤優惠，「飲酒Bar—亞洲酒文化特展」限定商品「古早人啤酒」，獨特水果風味讓人愛不釋口，特展期間有特價優惠；今年出版的《發掘拾光》十三行博物館導覽手冊，邀請民眾將十三行博物館與考古公園不為人知的建築與展示密碼全部帶回家。館長陳春蘭說，除了歡迎民眾到新北考古公園體驗史前氛圍，也推薦參觀館內現正展出的「飲酒Bar─亞洲酒文化特展」精選臺灣、中國、日本、韓國、越南等國酒器及文物近70件，其中展出數件19世紀的歐洲黃釉酒瓶、玻璃酒瓶以及汽水玻璃瓶，來自八里與林口交界海岸的「下罟坑遺址」，代表八里區域很早之前就相當「國際化」，更可從酒文化特展中循著酒器傳播蹤跡與交流路徑，見證當時不同文化交融及國際貿易的盛況。十三行指出，新北考古公園全區免費參觀，「飲酒BAR—亞洲酒文化特展」即日起至6月21日於十三行博物館第一特展室展出，「古早人啤酒」、《發掘拾光》專刊等文創商品於十三行文化商店限量販售。