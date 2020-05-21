疫情改變自然生態　澎青螺濕地小燕鷗產卵數增加

▲青螺濕地每年有百餘鳥種、數以萬隻過境候鳥棲息，若能善加維護與規劃，結合濕地周圍的海岸地形及潮間帶產業活動，將會成為澎湖最有特色的海岸濕地。（圖／記者張塵攝，2020.05.21）

▲農漁局擴大棲地整治約1000平方公尺之後，小燕鷗產卵空間較大，新增燕鷗棲息的告示牌，也提醒民眾不要餵食干擾它們繁殖。。（圖／記者張塵攝，2020.05.21）

新冠疫情影響甚鉅，就連每年遷徙的候鳥都產生了質的改變，澎湖重要國家級濕地-湖西青螺濕地，每年4～7月為小燕鷗過境繁衍季節，高師大地理系教授羅柳墀研究顯示，今年至今在青螺濕地產卵的小燕鷗窩數，已超過去年總數119窩，預估今年會達到160窩以上。今年數量增加的原因有人認為是今年疫情爆發、觀光客少，也可能與澎湖縣政府擴大棲地整治有關。位在湖西鄉的青螺濕地面積相當遼闊，是澎湖最大的紅樹林保護區，由於澎湖縣政府農漁局投入許多資源進行維護工作，這10幾年已經是澎湖鳥類最重要的棲息地之一，保育類小燕鷗逐年增加數量在此繁殖，經統計每年有百餘鳥種、數以萬隻過境候鳥棲息，若能善加維護與規劃，結合濕地周圍的海岸地形及潮間帶產業活動，將會成為澎湖最有特色的海岸濕地。接受農漁局委託調查的高師大地理系教授羅柳墀研究顯示，今年來在青螺濕地產卵的小燕鷗已超過去年總數119窩，由於燕鷗在澎湖繁殖為4至7月，預估今年會達到160窩以上，當地民眾說數量增加的原因可能是疫情爆發、觀光客減少，所以小燕鷗的產卵數增加，另外農漁局擴大棲地整治約1000平方公尺之後，小燕鷗的產卵空間較大。而農漁局也在此增加燕鷗棲息的告示牌，呼籲民眾不要餵食干擾它們繁殖。澎湖青螺濕地保護區位於本島的湖西鄉北岸，西至西溪半島東側，北至青螺虎頭山砂嘴，東至澎41號公路，南至紅羅灣底，總面積約100公頃左右，是澎湖重要的生態敏感區之一﹔這裡有青螺砂嘴海岸區、紅樹林復育區、青螺魚塭棲地、紅羅灣潮間帶區等，1994環保署即列入澎湖重要生態敏感區，2007列入國家級濕地。