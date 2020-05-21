子孫拜祖先最好的供品是？出乎意料簡單卻很少人能做到

▲誠心是供奉祖先最好的供品。（圖／shutterstock）

華人社會相當重視祖先的祭祀，定期祭拜祖先除了傳達緬懷追思之情外，也是向祖先祈求能福蔭子孫。因此，每當農曆初一、十五，家家戶戶都會虔誠、豐盛祭祀祖先，讓祖先們吃飽飽、心情好。祖先能庇佑家運昌隆，以及後代子孫的事業運、學業運、健康運、財運等，且祖先對後代的影響、討報，是神明無法插手的，俗話說：「清官難斷家務事」，若祖先不開心，神明最多僅能扮演居中協調的角色，因此祖先對後代子孫的好壞影響相當關鍵。許多人為避免讓祖先不開心，進而影響到自己的運勢發展，一定都會定時祭拜祖先，甚至還會買昂貴的鮮花、水果祭祀，但其實最重要的並不是供品昂貴與否，而是後代子孫是否有「用心」祭拜，如果早晚到公媽廳上香，卻像交差了事，公媽廳漏水、蜘蛛結網、雜物堆放、牆壁龜裂等問題都不管，那麼上香又有什麼意義？此外，像是在家人間關係不和睦，為爭遺產吵到斷絕關係，甚至是對簿公堂，這樣祖先看了也只能搖搖頭。所以，供奉祖先最好的供品並非山珍海味，更不是昂貴鮮花，而是子孫間和睦相處、和諧互愛，祖先看到子孫們感情融洽、心情自然好，這樣就能夠提升家中磁場使家運昌隆。（編輯：連宜方）資料參考：玄星教尊，《如何正確安奉敬拜『公媽』》（宇河文化出版有限公司，2011年10月）