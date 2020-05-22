梅雨鋒面今白天最強！全台20縣市發布豪、大雨特報

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市等地發布大、豪雨特報，另在

▲氣象局預測，今（22）日在全台各地都發布大、豪雨特報。（圖／翻攝自氣象局官網）

大雨特報地區包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣；在

受滯留鋒面及西南風增強影響，今日各地都有陣雨或雷雨。中央氣象局今（22）日上午在在高雄山區與屏東山區分別發布大豪雨、超大豪雨特報。氣象局也提醒，今日白天是受到滯留鋒面及西南氣流影響最顯著的時候，各地都有陣雨、雷雨、局部大雨或是豪雨發生，並有短時強降雨發生的機率，尤其中南部地區更需警戒。氣象局指出，21日全日雨量最多是在新北市三和，累積雨量來到242mm；最大時雨量在屏東三地門，累積到81mm的降雨。氣象局表示，今日白天是滯留鋒面跟西南氣流影像最劇烈的時候，氣象局預估，今日8時至11時雨量明顯集中在西南部地區，尤其是山區，但其他地區也會有局部性的大雨；上午11時到下午2時，大雨勢區域逐漸在全台擴張；到了下午2時至8時，整個嘉義以南山區與西半部的雨勢一直在累增。氣象局預估，明日清晨以後，滯留鋒面會緩面向南移動，因此明日白天雨勢會逐漸趨緩下來；雖在南部地區仍會有陣雨或雷雨，但在其他地區雨勢會比較減少。氣象局也指出，今日台灣本島僅有花蓮不是豪、大雨特報區域，其他各地都有豪雨發生；其中苗栗山區、台中山區、南投地區、嘉義山區、台南、高雄平地、屏東平地以及花東山區都發布豪雨特報；另外，在高雄山區與屏東山區分別發布大豪雨、超大豪雨特報。氣象局最後提醒，今日各地地區氣候相當不穩定，山區可能會有落石、土石流 等現象；平地也須注意短暫強降雨，在交通往返時須注意視線安全；沿海則須注意大浪與強陣風，尤其適逢大潮，西南部沿海低窪地區也要小心淹水。