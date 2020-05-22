直播／致災性豪大雨炸全台！氣象局最新說法

中央氣象局午間表示，屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣山區及高雄市、屏東縣有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣山區、臺中市山區、雲林縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區及南投縣、臺南市有局部大雨或豪雨；嘉義以北及基隆北海岸、宜蘭、臺東、澎湖有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、雷擊及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石及土石流。超大豪雨地區：屏東縣。大豪雨地區：嘉義縣、高雄市。
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中央氣象局午間表示，屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣山區及高雄市、屏東縣有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣山區、臺中市山區、雲林縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區及南投縣、臺南市有局部大雨或豪雨；嘉義以北及基隆北海岸、宜蘭、臺東、澎湖有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、雷擊及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石及土石流。超大豪雨地區：屏東縣。大豪雨地區：嘉義縣、高雄市。
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