直播／致災性豪大雨炸全台！氣象局最新說法

豪大雨轟炸全台！受到滯留鋒面及西南風增強影響，今（22）日各地都有陣雨或雷雨。最新天氣狀況，讓《NOWnews今日新聞》直播帶大家了解。

中央氣象局午間表示，屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣山區及高雄市、屏東縣有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣山區、臺中市山區、雲林縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區及南投縣、臺南市有局部大雨或豪雨；嘉義以北及基隆北海岸、宜蘭、臺東、澎湖有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、雷擊及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石及土石流。超大豪雨地區：屏東縣。大豪雨地區：嘉義縣、高雄市。



