阿中部長受邀代言澎湖花火節　化身台灣隊長展魅力

▲賴峰偉楊曜都邀請陳時中今年7月6日花火節開幕時共襄盛舉。。（圖／記者張塵攝，2020.05.22）

▲今年澎湖花火節將與迪士尼「漫威英雄」合作，打造全新有趣的圖案的視覺效果，網路上已經引發新一波的討論與關注。（圖／記者張塵攝，2020.05.22）

中央疫情指揮中心指揮官陳時中部長，現在已經成為全台灣最夯的代言人了，阿中22日飛抵澎湖主持瑞基海洋生物所「自動化核酸分析儀」捐贈儀式的時候，澎湖籍立委楊曜特地利用此一難得機會，邀請阿中到剛設置完工的花火體驗館，幫7月6日即將開幕的花火節代言，喜愛新事物的陳時中對於新科技顯得相當好奇。澎湖花火節已經舉辦了18年，是台灣長壽的觀光旅遊嘉年華活動，不過今年受到新冠肺炎疫情的影響，使得原本4月開幕日延期到7月6日舉辦，不過因為台灣尚未開放國人出國旅遊的禁令，旅遊業界認為暑假民眾會選擇到澎湖、金門、馬祖等離島觀光，今年夏天的花火節活動及有可能會成為國內的熱門旅遊活動之一。陳時中到了澎湖主持完新冠病毒檢測儀器捐贈之後，因為距離搭機時間尚有空檔，與陳時中交好的環衛立委楊曜則力邀她去體驗一下，澎湖最被關注的花火體驗館參觀，原本另有行程的縣長賴峰偉也陪同解說。賴峰偉開玩笑說，陳時中部長忙著防疫工作之外，還冒著天候不佳的辛苦奔波，幫助離島提升防疫的檢測能量，這種精神讓澎湖人十分感動，因此他也邀請今年7月6日花火節開幕時，阿中能一起過來參加這美好的典禮，陳時中則爽快應允回去台北會好好安排，如果行程OK他會過來。今年澎湖花火節將與迪士尼「漫威英雄」合作，打造全新有趣的圖案的視覺效果，網路上已經引發新一波的討論與關注，許多年輕朋友相當期待夏天能到澎湖享受浪漫的海島假期，此次加上陳時中部長的代言之後，相信熱度還會更旺才是。