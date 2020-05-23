2千萬新北置產！「透天厝vs電梯大樓」全戰翻：別想太多

▲有網友在 PTT 八卦版提到，若兩千萬想在新北置產，只考慮新房子該選擇透天厝還是電梯大樓？貼文立刻引發熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

台北市區房價居高不下，不論是買房、租屋價格都比其他縣市貴上許多，不少小資族也會轉往新北，甚至桃園居住，以通勤取代高額房價。近日有網友在 PTT 八卦版提到，若兩千萬想在新北置產，只考慮新房子該選擇透天厝還是電梯大樓？貼文立刻引發論戰。原 PO 表示，想用 2 千萬在新北置產，如果只考慮購買新房子，該選擇透天厝還是電梯大樓？提到透天只能買門面窄的小透天，最多容納一輛轎車，機車得停在外面，而且只能買偏僻地區，八里、汐止等地方，優點是地是自己的，運用度高，也不用和一堆人住在一起。原 PO 接著指出，若是電梯大樓的選擇就較多，副都心段能買到 40 至 50 坪不錯的三房兩廳，板橋也能買到不錯的房子，外圍一點還可以找到 70 至 80 坪的大戶，好處是有管委會，可以負責社區營運，還有附加公設和相對便利的生活圈，不禁好奇詢問廣大鄉民「該怎麼選擇比較好？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「電梯大樓，除非透天內建電梯，年紀大爬樓梯是在哈囉」、「電梯大樓，年紀大了爬樓梯、整理房子挺累的」、「交通方便的電梯大樓，倒垃圾、收宅配方便，重點是出門不一定要開車，對老人小孩比較友善」、「電梯，兩千萬就別想太多」；不過，也有網友表示「透天，獨門獨戶好處最多」、「幾個人要住也有差吧」、「宜蘭，透天有找，離峰開車到台北算快」、「找個南部工作，買透天電梯才是正解」。（編輯：賴詠璿）