邀「阿中部長」來新北走走？侯友宜：歡迎大家都來

▲侯友宜今出席電競基地2.0記者會，表示不管誰來新北市觀光旅遊都很歡迎，新北市有很多的好山好水，歡迎大家都來玩。（圖/新北市府提供）

新北市長侯市長侯友宜今（24)出席新北電競基地記者會，因北部連日陰雨今天終於放晴，記者打趣問「會不會希望阿中部長也到新北走走，帶動觀光？」侯友宜表示，新北市好山好水，不管是誰來我們都非常開心，舉雙手歡迎。侯友宜表示，每一個人我都希望他們能夠到新北市觀光旅遊的地點來消費、帶動庶民經濟，新北市有很多的好山好水，像青春山海線、水金九、瑞平雙貢，還有我們的鶯歌陶瓷老街等等好多好玩的地方。不管哪一位能夠帶動我們新北市的觀光休閒產業，我都非常歡迎；如果部長要來，或是中央任何官員，我們也都很歡迎，大家一起努力帶動新北的觀光庶民經濟。由於陳時中被媒體封為最強業配王，如果來新北市會最推薦哪裡帶他去？侯友宜說新北市好玩的地方「實在數不盡」，從淡水可以一直玩到貢寮，有山、有海還有好吃的美食，光這一條145公里的海岸線，讓你玩一天絕對很過癮。還有很多的民宿好地方，平溪可以放天燈、坪林有生態旅遊、鶯歌陶瓷、還有我們三峽老街豐富的文化歷史，三天兩夜絕對玩不夠。要來新北市玩，你準備心裡要有一個禮拜的時間好好走一走，才可以深入體驗新北市之美。侯友宜進一步表示，很多其他縣市在我的臉書上都有留言，說要跟金門一樣互惠旅遊，讓很多民眾願意到新北市來，這才是我們的目的。所以新北市跟各縣市互惠旅遊，然後用套裝行程減低負擔，帶動很多人願意到我們這個地方旅遊以外，也一起促進我們庶民的小經濟消費，振興經濟蓬勃發展，是每一個縣市大家共同的責任，大家一起來。