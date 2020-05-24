觀光振興蓄勢待發　國旅補助7月上路

最近國內新冠肺炎疫情逐漸緩和，相關防疫管制陸續鬆綁，交通部正規畫民眾可享補助的安心旅遊，可望於今年7月正式上路。原本交通部啟動觀光振興的時程分三階段，第一階段的防疫旅遊實施時間訂為5月27日至7月31日；民眾可享有補助的第二階段安心旅遊，為8月1日至10月31日；第3階段有關國際觀光旅遊，為10月1日至12月31日。不過由於經濟部推動的振興券已經確定配合暑假期間於7月分上路，因此交通部振興觀光的時程也隨之變動。交通部次長祁文中指出，安心旅遊推出的時程應該只能比振興券早，最遲也應同時，才能讓振興國旅的火燒得更旺，往年暑假是7月初，今年是7月15日開始，7月1日至15日會是適合實施安心旅遊的時間，確切時間還未敲定。有關安心旅遊民眾可享有的補助，觀光局參考以往春遊或秋冬遊方案，提出程序更簡便的方式，規劃團體每人補助新台幣600元或700元，自由行每人享一次住宿補助1000元，另外離島旅遊，團體每人補助上限提高至1000元，自由行則可多享一次住宿補助；遊樂園、台灣觀光巴士也都有優惠補助。但確切的內容還未定案。至於國際觀光旅遊部分，祁文中表示，要配合中央流行疫情指揮中心有關邊境的管制，以及各國疫情控制情況，先與疫情控制好的國家進行交流。