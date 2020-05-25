北車大廳不能席地坐！內行揭過去「真實用途」：本非動線

台北車站大廳日前拉起封鎖線，擬永久禁止民眾席地而坐及群聚，引發民眾議論，甚至還有網友號召大家「坐爆台北車站」。對此，台鐵局表示，尊重各界表達意見的權利，惟基於防疫期間安全考量，安排同仁於現場提醒民眾保持社交距離、配戴口罩並避免群聚及席地而坐，後續將儘速彙整各界意見，於通盤評估考量後提出妥適的規畫方案。然而，仍有許多網友不滿，認為應該重新開放大廳，不過，一名內行網友就指出，北車大廳

本來就不是設計給民眾走動的動線，他並揭密過去「真實用途」。

有網友在 PTT 八卦板以「北車大廳不能坐，到底在吵啥？」為題發文，他表示，自己真的無言，「不能坐就不能坐阿，那裡本來就是大家經過的地方，到底坐在那邊幹嘛？封起來就封起來阿，還不是因為一群自以為很有想法的人硬要去那邊聚集才需要封起來，大廳不能坐就是歧視移工，那不就間接說明都是移工坐在那邊了嗎？」

▲網友在 PTT 討論北車大廳是否該開放席地坐。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，大家紛紛留言「問題在移工習慣超級差，那邊本來就是讓你通過的，你全坐那」、「放椅子阿」、「吵什麼！去外面坐啊，還不是因為有冷氣」、「我也不知道為什麼會吵起來，台鐵不開放做，阿龍說要開放，台鐵不要，然後一堆覺青去那邊抗議」、「到底有多愛坐地板啦？到底？」「不就貪圖免費的冷氣，不然二樓點個餐也能有位置坐啊！」

另還有網友直指「其實那塊大廳本來就不是設計給民眾走動的動線，以前那塊是售票大廳跟服務中心，民眾根本不穿越中間走來走去，動線是沿著那塊的“四邊”在走的，會說中間那塊是動線的，大概沒有經歷過以前的台北車站年代吧？」不過，對此，其他網友則認為「問題是現在是動線你擋在那裡走個屁」、「現在售票處就在大廳兩側，中間空間就是動線，是在哈囉？」（編輯：許苡晴）