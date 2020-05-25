在美國吃到什麼食物會感動到哭？全場狂指「1庶民小吃」

許多人由於工作或求學等因素，獨自在國外生活，而在國外要吃到道地的家鄉美食實在太不容易了，近日有網友就好奇在 PTT 提問「在美國長住吃到什麼食物會感動到哭？」結果全場一致狂指「 1 庶民小吃」，認為「在國外真的很難找」。

原 PO 在 PTT 八卦板表示，他親戚在美國讀書讀了 3 年，已經 1 年沒回台灣了，親戚說平常懷念台灣食物，亞超都有醬油、調理包、泡麵等食物可以買回來自己料理，甚至炒飯也不算難吃到，但有次在台灣人開的中菜館吃到白菜滷，他感動到快哭了！因為太難吃到這道家常料理，平常要自己弄也不容易，所以他吃到白菜滷感動到哭，這讓他不禁好奇想問大家「美國長住的你們，吃到什麼食物會極度感動呢？」

▲有網友在 PTT 詢問大家「在美國長住吃到什麼食物會感動到哭？」沒想到全場答案超一致。（圖／翻攝自PTT）

▲麻辣臭豆腐。（圖／取自pixabay）

問題一出，網友答案竟一面倒，紛紛直指「臭豆腐」，「正宗麻辣臭豆腐」、「回台灣連吃一個星期的臭豆腐，看到臭豆腐三個字一定進去吃」、「白菜滷不難做吧...臭豆腐、豬血糕很難找...」「我也一年沒回台灣了，臭豆腐吧！如果有幸能吃到道地的，應該會默默掉淚」、「如果吃得到臭豆腐我一定會哭出來」「臭豆腐普遍率也太低...三媽只有加州跟德州有阿...」

另還有人留言「北部粽跟炸肉圓，離開台灣了竟然還吃到偽物」、「鱔魚意麵」、「豬血糕配花生粉」、「阿嬤的手路菜」、「蚵仔煎」、「新竹貢丸 米苔目 愛文芒果 蓮霧」、「滷肉飯啊」、「皮蛋豆腐 月餅 粽子」、「臭豆腐 東山鴨頭 鹹酥雞 藥燉排骨 夜市廉價牛排跟廉價糖水紅茶還有勾芡玉米濃湯」。不過也有網友直言「現在的美國有吃不到的台菜嗎？頂多很貴而已吧！」（編輯：許苡晴）