阿中部長周末去台南？指揮中心：行程開會再討論

繼上周中央流行疫情指揮中心在指揮官陳時中帶領下，赴墾丁召開例行記者會後，全台各縣市都積極邀請陳時中造訪。稍早台南市長黃偉哲在臉書發文表示，陳時中已確定將於本周六造訪台南，協助行銷觀光。黃偉哲稍早出席公開活動時表示，國內疫情趨緩，中央也將逐步開放國人於國內旅遊，此時正值台南遠近馳名的芒果產季，台南旅宿業者也在期待觀光市場回溫，台南已經做好準備，旅遊路線將等待阿中部長帶著「防疫五月天」前來踩線，再向國人分享，他也已經選好由各種特色小吃組成的「阿中自助餐」。黃偉哲指出，台南市好吃的農特產和美食實在太多，沒辦法安排陳時中一站一站地走，因此決定將它們結合起來，變成大型的歐式自助餐。台南市將會提出建議的地點名單後，由防疫指揮中心挑選喜歡的及適合相關行程規劃的點再做安排。其實因為防疫措施，陳時中與黃偉哲之間並不算太和諧，畢竟先前五一勞動節連假，台南有27個景點被列入交通部1968APP的監測點，市長黃偉哲多次反應表示，相較於其他縣市，台南受傷較重，希望增加的監測點多放一點在北部。不過黃稍早在臉書發文宣布：「向敬愛的鄉親報告：在偉哲的誠摯邀請下，陳時中部長已經確定於本週六（5/30），前來台南協助行銷觀光。」中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也證實，目前正在跟台南市長黃偉哲了解行程中，待指揮中心行程會議再討論。